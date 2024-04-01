«Храмы одноразовых свиданий» в самой опасной стране мира

Российский тревел-блогер побывал в столице Венесуэлы, которая считается самой опасной страной мира, и удивился одной особенности этого города. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор публикации рассказал, что в Каракасе очень любят размещать на гигантских билбордах снимки девушек «в самых разных, в том числе призывных, позах». По его словам, там есть много отелей для непродолжительных встреч. «Расположены "храмы одноразовых свиданий" во всех районах города», — заметил россиянин.

Путешественник также обратил внимание на то, что в центре Каракаса и окружающих его районах фавел и трущоб практически нет, а вот окраины города — «сплошь трущобы».

«Они опоясывают Каракас плотным кольцом, поднимаясь на окрестные холмы и спускаясь с них со всех сторон. Можно сказать, что они обживают не очень подходящие для высотного строительства склоны окрестных холмов», — написал автор.

Ранее российский турист отправился в Венесуэлу вместе с дочерью и описал поездку фразой «самый дорогой и бестолковый отдых». 11-дневный тур с размещением в четырехзвездочном отеле с завтраками обошелся ему в 180 тысяч рублей на двоих.