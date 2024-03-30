Российские туристы застряли в Египте из-за санкций. Что изменилось за один отпуск?

Отдых в Египте для многих россиян омрачился тем, что курорт в один день умудрился стать тюрьмой. Туристы уже прошли все круги ада в аэропорту, погрузились в самолёт, чтобы вскоре оказаться дома, но внезапно оказалось, что все проблемы только начинаются. Подробности — в материале ниже.

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Что случилось в Египте

Российские туристы уже собирались домой из Шарм-эль-Шейха и уже сели в самолёт чартера Air Cairo, но рейс почему-то задержали. Некоторое время россияне сидели на местах, а потом их выпроводили на выход. Как сообщает АТОР, туристов разместили по ближайшим гостиницам и обеспечили питанием. Спустя 12 часов туристы всё-таки улетели из Египта.

Почему задержали рейс из Египта

По сведениям АТОР, 28 марта Евросоюз закрыл воздушное пространство для турецкой авиакомпании Southwind Airlines в рамках антироссийских санкций. В Брюсселе посчитали, что авиакомпания на самом деле российская, поэтому её самолётам нельзя залетать на территорию стран ЕС. То же касается и Air Cairo, которую в странах ЕС заподозрили в связи с Southwind.

По предположению АТОР, страной, из-за которой пришлось отложить перелёт из Египта, мог стать Кипр. Теперь рейсы на популярные у россиян курорты будут всё ещё осуществляться, просто по другому маршруту — без захода на территорию стран ЕС.