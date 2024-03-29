Туры в Таиланд и Малайзию станут доступнее

В конкурентную борьбу за российского туриста активнее вступит еще одна зарубежная компания – это национальный авиаперевозчик Turkmenistan Airlines. В летнем расписании, то есть уже с 31 марта, он увеличит количество рейсов из Ашхабада в Москву с пяти до шести в неделю.

Это позволит пассажирам чаще пользоваться маршрутной сетью и вариантами стыковок. На российском туристическом рынке перевозчик в основном продвигает три направления – Бангкок, Хошимин и Куала-Лумпур.

«После возобновления рейсов в Бангкок со стыковкой в Ашхабаде и допуска мест в открытую продажу в середине декабря 2023 года уже к концу марта текущего года стало очевидным, что емкости перевозки недостаточно. Заполняемость рейсов выше 90%, на некоторые даты в феврале и марте рейсы были полностью распроданы. Именно с этим в первую очередь связано увеличение перевозчиком частоты рейсов в Москву», – сообщил в разговоре с журналистом TourDom.ru Анатолий Зубенко, директор по развитию компании ITM group, главного субагента Turkmenistan Airlines в России.

Помимо столицы России, авиакомпания летает в Казань, и на этом направлении частота рейсов с 31 марта увеличена до трех дней в неделю.

Полетную программу в столицу Малайзии Turkmenistan Airlines начинает позже – с 23 апреля. Билеты туда по направлению Москва – Ашхабад – Куала-Лумпур – Ашхабад – Москва продаются на сайте компании за 49 650 руб.

Общее время, которое турист проведет на борту самолета, составляет около 13 часов при вылете из Домодедово в 06:55. Прилетев в Ашхабад в 13:05 (11:05 мск), пассажир будет ожидать стыковочного рейса менее 3 часов, так как в 16:10 (14:10 мск) самолет возьмет курс на Малайзию.

Для сравнения: если лететь в столицу Малайзии из Москвы одним из рейсов авиакомпании Emirates, то минимальное время в полете составит 12 часов 35 минут. Самолет вылетает из Домодедово в 08:15 и приземляется в аэропорту Дубая в 14:25 (13:25 мск). В местном аэропорту туристу придется ожидать рейса в конечный пункт путешествия около 7 часов. Стоимость билетов по маршруту Москва – Дубай – Куала-Лумпур и обратно составляет 50 196 руб. с вылетом 23 апреля.