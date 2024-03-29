Египет на майские праздники: сколько стоят туры "все включено"

До майских праздников осталось чуть больше месяца. Согласно данным ведущих российских туроператоров, Египет входит в тройку самых востребованных направлений на длинные выходные, уступая только Турции и ОАЭ. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, сколько стоит отдохнуть в Египте на предстоящих праздниках.

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"Рост спроса на туры в Египет ближе к маю – многолетняя тенденция, ожидаем его и на этот раз. Но уже сейчас загрузка рейсов на курорты Египта в майские праздники высокая, заполнено более половины мест. Туристам лучше не медлить с бронированием тура, особенно топовых отелей", – отметила представитель одного из туроператоров Марина Макаркова.

По состоянию на конец марта, из Москвы на курорты Египта с захватом первых майских праздников можно улететь за сумму от 60 тыс. руб. на одного пассажира. При этом большой разницы в ценах при заездах на семь ночей между первыми и вторыми майскими нет.

Топ популярных курортов Египта

Лидером по количеству бронирований на майские праздники среди египетских курортов стал Шарм-эш-Шейх. На него приходится около 45% всех продаж направления, а на Хургаду – 43%.

"Популярны оба египетских курорта, другое дело, что они востребованы у разных категорий туристов. В Хургаде песчаные пляжи, что важно для семей с детьми. Кроме того, там много бюджетных отелей. Шарм-эль-Шейх более тусовочное место, подводный мир там богаче, поэтому его чаще выбирает молодежь", – рассказали туроператоры.

Сколько стоят туры

Согласно данным АТОР, пакетный тур на семь ночей в четырехзвездочный отель "все включено" с перелетом из Москвы сейчас можно забронировать за 130–140 тыс. руб. на двоих.

А пакетный тур в демократичный пятизвездочный отель обойдется от 150 тыс. руб. За туры в люксовые отели придется заплатить от 250 тыс. руб. за двоих.

Ранее в АТОР назвали цены на заграничные поездки в период майских праздников "кусачими", так как стоимость туров по популярным направлениям в среднем начинается от 140 тыс. рублей. Тем не менее бюджетный вариант найти возможно, уверены эксперты.