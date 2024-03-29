Как отреагировали туристы на предостережения МИД о поездках в другие страны

Турагенты поделились с порталом TourDom.ru информацией о том, как отреагировали их туристы на позавчерашнюю рекомендацию МИД «взвешивать риски» при поездках за границу. Результаты опроса оказались неоднозначными.

Ведомство не впервые напоминает гражданам, что во многих странах россиян «могут задержать по запросам правоохранителей и спецслужб США», но в этот раз упоминались не только недружественные государства, но и популярные у туристов Турция, Египет, Таиланд. Прецеденты арестов раньше были, но они касались только тех, кто подозревался в киберпреступлениях, отмывании денег и т. д. Похоже, обычные добропорядочные граждане особых рисков для себя сейчас не видят. Во всяком случае, по информации от турагентов, спрос на зарубежные турпоездки на ближайшие даты даже увеличился.

«Люди прекрасно понимают, что МИД обязан выпускать подобные предостережения. Принимать ли их к сведению, это на усмотрение самих граждан», – говорит основатель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, за последние 3 дня продажи туров за границу в его компании выросли. Связывает он это с тем, что люди постепенно успокаиваются после трагических событий прошлой пятницы в Подмосковье и начинают возвращаться к привычным жизненным планам, в том числе на отдых.

Участники тг-канала для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B», которым мы предложили высказаться по теме, также не заметили негативной реакции на призыв МИД.

«По всем заявкам на ближайшие даты клиенты, как и прежде, охотно отправляются за границу», «Туристы понимают, что у обычных путешественников вряд ли есть основания опасаться арестов за рубежом», – пишут в комментариях.

Вместе с тем руководитель одного из розничных объединений рассказал порталу TourDom.ru, что продажи снизились примерно на 30%. Он это связывает с опасениями туристов после теракта в «Крокус Сити Холле»:

«Многие опасаются куда-то лететь, находиться среди скопления большого количества людей и т. д.».

По оценке специалиста, на восстановление спроса может потребоваться примерно 2 недели.

При этом надо учитывать, что трагедия в Подмосковье – не единственный фактор, который мог повлиять на снижение продаж. Могут быть и чисто рыночные причины. Ведь сейчас заканчиваются акции раннего бронирования туроператоров, те, кто планировал заблаговременно купить туры, уже это сделали. Очередного всплеска спроса, по всей видимости, следует ждать ближе к маю.

Ранее мы писали, что после теракта в «Крокус Сити Холле» некоторые туристы из регионов отложили поездки в Москву.