Россияне заняли первое место по турпотоку в Стамбул среди иностранцев

Россияне в феврале заняли первое место по турпотоку в Стамбул среди иностранцев, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма Турции.

Так, в Стамбул за месяц прибыли около 139 тысяч граждан РФ, а всего в Турцию – 203 тысячи. В целом по стране россияне заняли второе место по числу поездок после туристов из Ирана. При этом большая часть всех гостей приходится именно на Стамбул в зимний период.

Турецкие авиакомпании предлагают россиянам неадекватные цены на билеты с пересадкой в Стамбуле, пользуясь отсутствием прямых рейсов из РФ в Европу, заявил авиаэксперт Роман Гусаров «Радиоточке НСН».

Гусаров привел несколько примеров того, как пересадка в Стамбуле значительно увеличивает стоимость путешествия. Он также объяснил, почему спрос на билеты турецких авиакомпаний не падает в такой ситуации – у пассажиров меньше рисков не успеть на второй рейс после пересадки.