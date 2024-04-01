Минск переходит на весенне-летнее расписание полетов

Воздушная гавань белорусской столицы объявила о переходе с конца марта на весенне-летнее расписание полетов. Оно будет действовать, судя по информации руководства Национального аэропорта, до 26 октября текущего года.

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При этом, авиаторы уточняют, что по отдельным направлениям изменится и время выполнения рейсов, поскольку "расписание носит планируемый характер и может корректироваться".

Ожидается старт, в частности, полетной программы авиакомпании Red Wings из Архангельска в апреле и китайской Beijing Capital Airlines из Саньи в мае. Авиаперевозчик КНР планирует открыть воздушный мост, связав столицу РБ с островом Хайнань, для знакомства с туристическим потенциалом этого популярного китайского курорта.

По-прежнему, констатировали в Минске, лидерами воздушной гавани являются такие направления, как Москва, Санкт-Петербург, Стамбул и Дубай. По этим направлениям запланировано наибольшее количество рейсов. А в три аэропорта московского авиаузла запланированы до двенадцати рейсов в день ("Аэрофлот", "Белавиа", "Победа"), в Санкт-Петербург - четыре ("Белавиа", "Победа"), в Стамбул будет выполняться до четырнадцати рейсов ("Белавиа", Southwind Airlines), а в Дубай - семнадцать рейсов в неделю ("Белавиа", Flydubai).

Кроме того, с учетом дополнительной частоты узбекских перевозчиков Uzbekistan Airways по субботам общее количество рейсов в Ташкент увеличится до пяти в неделю.

Новым регулярным направлением летнего расписания "Белавиа" станет Махачкала - открытие рейса запланировано на 26 апреля, а российская авиакомпания "Азимут" продолжит в этом сезоне связывать Минск и всесезонный курорт Минеральные Воды.

Запланировано, сообщает БЕЛТА, и выполнение белорусскими авиаторами чартерной программы перевозок по популярным курортным направлениям - Турция (Анталья, Бодрум, Измир) и Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх).