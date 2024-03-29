Туристов в Таиланде попросили контролировать себя после алкоголя

Полиция на таиландском острове Пхукет попросила иностранных гостей контролировать себя, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Поводом для такого обращения стал инцидент, произошедший с российским туристом. Речь о некоем Александре Т. Как утверждают источники, он устроил дебош в районе пляжа Карон, вступив в драку с другим гостем королевства.

Попытки местных жителей растащить сцепившихся не увенчались успехом. После этого они вызвали полицию. Сотрудники правопорядка взялись за дело, но это не сразу облагоразумило участников конфликта. Согласно официальным данным, полицейский, который решил прекратить драку, получил несколько ударов от россиянина. После этого против него пришлось применить электрошокер. Только тогда конфликт был остановлен.

Туриста сначала доставили в больницу, а затем в полицейский участок. Официальные источники не уточняют, будут ли ему предъявлены какие-либо обвинения, но теоретически действия гостя Таиланда можно классифицировать как неподчинение сотруднику полиции, а также нападение на него. В их распоряжении есть видеокадры с камер наблюдения. Также от ударов остались синяки и ссадины. По этим статьям местным законодательством предусмотрено наказание и виде реальных сроков лишения свободы. Как минимум туристу грозит депортация и попадание в черный список.