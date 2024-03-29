В японском Токио стартовал сезон цветения сакуры

Сезон цветения сакуры официально начался в пятницу, 29 марта, в столице Японии — Токио. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на национальное метеорологическое управление.

© Газета.Ru

Речь идет о начале сезона на специальном «контрольном» дереве в синтоистском храме Ясукуни, когда раскроются первые пять бутонов этого нежно-розового дерева. В 2024 году токийский сезон цветения сакуры стартовал на пять дней позднее среднестатистического показателя в связи с похолоданием. Полноценный расцвет дальневосточной вишни произойдет в апреле.

Согласно информации агентства, в Стране восходящего солнца цветок сакуры с пятью лепестками носит статус неформального национального герба.

Некоторое время назад стало известно, что ресторан «Макдональдс» в Японии начал продажу пирожков с традиционными сладкими начинками — матчей, моти и сиропом куромицу — в сезон ежегодного цветения сакуры.