Российского туриста-одиночку спасли от зверей в джунглях Индии

Многочисленными травмами обернулось для туриста из России самостоятельное путешествие по джунглям Индии. Его обнаружили в лесной чаще рейнджеры национального парка Казиранга. Как сообщило вчера местное издание Prag News, в настоящее время он проходит лечение в госпитале города Бокахат штата Ассам на востоке страны.

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Известно, что 30-летний Никита Корябочкин 22 марта прибыл в Калькутту и через пару дней был уже у цели своего путешествия. Сначала он ехал на автобусе, часть дороги прошел пешком. По его словам, очень ему хотелось познакомиться с дикой природой региона и реки Брахмапутра. Там-то его и нашла лесная охрана.

Можно считать, что турист легко отделался. В заповеднике ему пришлось убегать от слона и носорога. К счастью, на его пути не оказалось тигров, леопардов, медведей и других хищников, которых немало в тех краях.

Все тело молодого человека было изранено, и первую помощь ему оказал местный доктор в деревне Кохора. Затем на бродящего по селению иностранца со следами ран обратили внимание местные жители. Усилиями неравнодушных людей 28 марта его доставили в окружную больницу.

Неизвестно, будет ли предъявлено россиянину обвинение в незаконном проникновении на охраняемую территорию. Туристам разрешено посещение парка только в составе организованных групп на джипах или сафари на слонах. Как отмечают в соцсетях, рейнджеры могут и пристрелить незарегистрированных гостей, приняв их за браконьеров.