Белый хлеб и мечеть с драконами: уникальное наследие древнего Анау

В Туркмении стартовал цикл мероприятий по случаю объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году. ТАСС рассказывает, как благодаря любопытству русского генерала и предприимчивости американского геолога были найдены уникальные артефакты, какую роль здесь сыграл раскопавший золото Трои археолог Губерт Шмидт, а также о загадочной мечети "Дом красоты", разрушенной землетрясением в 1948 году.

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в ноябре 2022 года объявила город Анау культурной столицей тюркского мира. Как писала тогда официальная туркменская пресса, на решение повлияли археологические находки, показывающие, что туркменский народ обладает древнейшими и богатейшими историей и культурой. Анау принял этот статус от азербайджанского города Шуша.

"Очевидно, что продолжающиеся исследования древнего города Анау дают очень важные сведения о богатой истории и культуре этих земель. Конечно, Анау неслучайно был объявлен культурной столицей. История Анау, как установили археологи, начинается с эпохи энеолита (переходный период от каменного века к бронзовому, ок. 4000–2000 годов до н.э. — прим. ТАСС). Эта область является одним из древнейших центров ранней земледельческой культуры. Эта область вызывала интерес ученых и археологов с конца XIX — начала XX веков", — сказал президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев, выступая на международной научной конференции "Древняя культура Анау".

Ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН, доктор исторических наук Виктор Пилипко, который много лет проводил археологические исследования в Туркмении, отметил большое значение Анау в историческом и археологическом плане.

"Это первый памятник, который раскапывался на территории Туркменистана профессиональными археологами. Холмы Анау ценятся как древнейшие памятники, относящиеся к шестому тысячелетию до нашей эры, когда жизнь здесь только зарождалась. В Туркменистане имеется огромный потенциал для археологических раскопок", — рассказал он в беседе с корреспондентом ТАСС в кулуарах конференции.

Эрудированный генерал

История удивительных артефактов, найденных в Анау, началась с русского генерала, начальника Закаспийской области (административная единица Российской империи, ныне территория Туркмении) Александра Комарова. В историю он, помимо прочего, вошел как победитель Таш-Кепринского сражения в 1884 году. В ходе него британская армия вместе с афганскими воинами пыталась отвоевать у Российской империи часть Туркмении. Однако российские войска победили, установив границу с Афганистаном, которая существует в неизменном виде (с Туркменией) по сей день. Также благодаря дипломатии Комарова в состав Российской империи вошел Мерв (Марыйский оазис).

Генерал был человеком эрудированным, знал несколько иностранных языков, увлекался нумизматикой. Свою коллекцию монет он впоследствии передал в Государственный Эрмитаж, рассказывает в беседе с корреспондентом ТАСС во время прогулки у Южного холма Анау специалист по истории культуры Средней Азии, профессор, историк архитектуры Руслан Мурадов.

"Комаров в 1880-е годы увидел этот холм и предположил, что это скифские курганы, потому что по внешнему виду они очень похожи. И тогда он решил заняться самостоятельными раскопками, пригнал сюда роту солдат. Они разрезали этот холм буквально пополам, но кроме битых черепков и непонятной посуды ничего не нашли", — рассказывает Мурадов. Кстати, оплывший за 140 лет раскоп Комарова виден и сейчас.

К счастью, начальник Закаспийской области понял, что эти черепки, скорее всего, тоже представляют какой-то интерес для ученых. Он их не выбросил, а собрал в ящики и отправил в Санкт-Петербург, в Императорскую археологическую комиссию. Профессиональные археологи, разобрав эту керамику, пришли в восторг.

"Потому что это была самая древняя керамика, которую только находили на территории Российской империи", — продолжает собеседник ТАСС.

Комаров позже еще опубликовал небольшую заметку об этом в "Записках Восточного отдела Русского археологического общества".

Троянский археолог

Спустя 15 лет эта заметка попалась на глаза американскому геологу Рафаэлю Пампелли.

"Он сразу почувствовал здесь что-то необычное и задался целью попасть в Туркмению, чтобы провести раскопки. В самой России никто особо не заинтересовался этой темой, тогда и специалистов по энеолиту еще не было", — поясняет профессор.

Американцу удалось получить разрешение в Санкт-Петербурге — тогда именно там согласовывали какие-либо археологические работы на территории империи. В 1904 году он получил так называемый Открытый лист и приехал со своей командой в Туркмению. Поскольку Пампелли был геологом, он не взял на себя смелость заниматься археологическими раскопками. Его команду возглавил самый известный в то время немецкий археолог Губерт Шмидт, прославившийся раскопками древнегреческой Трои в команде Генриха Шлимана. В то же время Пампелли интересовала и геологоразведка: в те времена уже было известно о залежах нефти в Каспийском регионе.

С российской стороны к этой команде, разумеется, был приставлен инспектор, который следил за ходом раскопок. Сначала им был Василий Ян — 20-летний чиновник, который позже станет классиком советской исторической литературы. Из-за болезни Яна на этом посту его сменил Александр Семенов — будущий академик, который позже еще сыграет роль в истории Анау, но уже другого периода.

Уголек стал открытием

После публикации в США в 1908 году материалов экспедиции Пампелли холмы Анау получили мировую известность, став главным источником для изучения древних земледельческих культур Южного Туркменистана, которые с тех пор стали называться анаускими.

"Самое главное, что они здесь нашли, — это обугленные зерна пшеницы на дне одного из керамических сосудов. Собственно, с чего и пошла вся история Анау. Когда в лаборатории посмотрели на их структуру, поняли, что это та самая белая пшеница, которую в то время еще земледельцы не во всех регионах мира умели выращивать. Здесь люди в то время уже ели белый хлеб", — объясняет Мурадов.

Находка говорит о том, что здесь уже в шестом тысячелетии до нашей эры было развитое земледелие. Земледельческие цивилизации зародились на Ближнем Востоке: от дельты Нила, затем Палестины, через северную часть Сирии, Ирака и до Ирана. Это так называемый Плодородный полумесяц — одна из основных зон, где произошел переход от присваивающей к производящей экономике.

"Анау находится на северо-восточной окраине этого Плодородного полумесяца. Вся керамика, которая отсюда выходит, подтверждает возраст этого поселения", — поясняет Мурадов.

В настоящее время те самые зерна хранятся в Национальном музее "Ак бугдай" ("Белая пшеница"), который расположен в центре города Анау. Учреждение было открыто в 2004 году. Здание построено в форме цилиндра с элементами дизайна в виде пшеницы и увенчано шпилем в форме пшеничного колоса. В музее хранятся артефакты земледельческой культуры Туркмении древнего периода.

Место паломничества

В нескольких километрах от холмов Анау расположено большое средневековое городище площадью более 7 га. Исследователи, говорит историк, склонны отождествлять его с парфянским станом Гатар. Письменные источники XIII–XV веков связывают эту местность с крепостью Сулук. Название "Анау" (восходит к "аби нау", что в переводе с фарси означает "новая вода") употребляется с середины XVIII века. За крепостью располагался провинциальный городок XVIII–XIX веков сельского типа, занимавший площадь около 250 га.

"Во время монгольского нашествия крепость была разрушена, однако жизнь здесь вскоре возобновилась, так как имеется значительное число находок XIII–XIV веков. Новый подъем произошел при Тимуридах, но от этого времени осталась лишь подземная сардоба (хранилище для воды) XV века с круглым резервуаром диаметром 6,5 м, а на юго-восточном гребне былой стены, недалеко от центральных ворот, — руины мечети перед могилой шейха Сейит Джамал ад-Дина", — рассказывает Мурадов.

Эта мечеть также была прозвана "Дом красоты" за ее красивое убранство и архитектуру. В частности, на ее главном фасаде были изображены два симметричных дракона, чего не встречается в архитектуре Центральной Азии. Мечеть была построена в период с 1446 по 1457 год, когда этой землей управлял тимуридский наместник Абу-л-Касим Бабур Бахадурхан. Финансировал строительство его визирь Мухаммед Худайдат, выбравший место у могилы своего отца, шейха Джамал ад-Дина, уроженца Анау. Мечеть была задумана как большой религиозный комплекс.

Все это известно из надписи на персидском языке, которая сохранилась на фасаде мечети. Ее расшифровал уже упомянутый Семенов, который стал первым исследователем этой мечети. Больше о ее создателях не известно ничего. Саму мечеть постигла печальная участь — она была разрушена во время страшного ашхабадского землетрясения в 1948 году. Однако ровно за год до него, в 1947 году, советский археолог Галина Пугаченкова со своей группой исследовала этот памятник, составив подробные планы мечети. Спустя десять лет вышла ее книга "Мечеть Анау".

Однако и городище, и руины мечети остаются местом паломничества местных жителей. Во время беседы с историком корреспондент ТАСС увидел множество людей, которые молились у могилы Джамал ад-Дина рядом с руинами мечети.

"Сейчас ее материалы сверху современные, но на глубине 3 м в саркофаге лежат останки шейха", — говорит Мурадов.

Он также рассказал, что во время раскопок здесь было найдено много поздних могил. Дело в том, что, по мусульманским поверьям, если похоронить умершего ближе к могиле святого или праведного человека, ему проще будет попасть в рай в день Страшного суда. Человеческие останки были перезахоронены с соблюдением всех мусульманских обычаев на кладбище неподалеку.