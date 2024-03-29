Названы лучшие месяцы для отпуска в этом году

Лучшими месяцами для отпуска в этом году станут апрель, июль, август и октябрь. Об этом в пятницу, 29 марта, рассказал директор по персоналу агентства КРОС Дмитрий Дударев.

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По его словам, наиболее выгодными для отпуска эти месяцы делает большое количество рабочих дней. В июле, августе и октябре их будет 23, а в апреле — 21. Именно поэтому сотрудники могут рассчитывать на наибольшие отпускные выплаты. Также следует учитывать, что сумма увеличится, если включить в отпуск календарные выходные дни.

— В первом полугодии 2024 года апрель наиболее выгоден для оформления отпуска благодаря количеству рабочих дней... Это позволит минимизировать потери при выплате заработной платы, — передает слова Дударева «Прайм».

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