Тревел-блогер показал еду в бизнес-классе венесуэльской авиакомпании

Российский тревел-блогер рассказал, чем кормят в бизнес-классе венесуэльской авиакомпании Conviasa. Еду, которую предлагает перевозчик самой опасной страны мира, мужчина показал в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации сообщил, что летел из Москвы в Каракас на довольно старом самолете Airbus A340 без пересадок и находился в воздухе больше 14 часов.

«По сложившейся во всем мире для бизнес-класса традиции, почти сразу после взлета стюардессы принесли приветственные напитки и легкие закуски», — отметил он.

По словам туриста, вместе с соком, водой, напитком из лайма ему предложили закуску из трех сыров (бри, рокфор и эменталь) с орехами и виноградом. Сразу можно было заказать и алкоголь. Пассажирами предлагали два вида вина, ром, виски или коньяк.

«Еще час спустя после взлета столики накрыли белыми салфетками и стюардессы начали разносить полноценный ужин, — подчеркнул он. — На подносе оказалась большая порция салата цезарь с куриной грудкой, а также тушеная рыба с овощами в качестве основного блюда».

Более того, в дополнение к блюдам подали горчицу, соевый соус, оливковое масло, сливочное масло, заправку для салата, баночку меда и два ломтика хлеба.

«А затем принесли горячие тарелки, и только тогда я понял, что рыба была не основным блюдом, а второй закуской в дополнение к салату, — добавил он. — На основное блюдо тоже была рыба, но уже горячая».

Однако путешественник пояснил, что все это была только первая подача пищи. Поскольку рейс очень долгий, то за два часа до приземления пассажиров покормили во второй раз и уже завтраком.

«На одной тарелке у нас сырная булочка и круассан, точно такой же набор сыров с виноградинкой и орехом, — написал он. — В качестве главного блюда я выбрал омлет, который оказался со шпинатом, запеченной куриной грудкой и картофельными крокетами».

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