Ради чего стоит посетить деревню Цзюньин

Деревня Цзюньин расположена в горах на северо-западе города Сямэнь и славится своим чаем. Но еще 30 лет назад из-за истощения природных ресурсов местная чайная отрасль была под угрозой исчезновения. После долгих лет упорного труда деревне удалось преодолеть кризис и вернуться к процветанию.

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Жители деревни Цзюньин на протяжении многих поколений зарабатывали на жизнь выращиванием чая. Для обработки чайных листьев перед продажей нужен был огонь, поэтому леса на окрестных холмах активно вырубались на дрова, пока не исчезли полностью. А это привело к эрозии почвы и падению урожаев и качества чая. В 1986 и 1997 годах деревню Цзюньин дважды посещал Си Цзиньпин. Он предложил восстановить леса на холмах. 64-летний Гао Цюаньхуэй - один из жителей деревни, принявших участие в лесонасаждении - своими глазами видел, как эта мера повлияла на жизнь в деревне.

Гао Цюаньхуэй, житель деревни Цзюньин:

"Раньше горы были голыми, после вырубки лесов вода на них не задерживалась. Из-за этого у нас даже были проблемы с питьевой водой. Потом мы начали высаживать деревья, в этом участвовали многие местные фермеры. Каждой семье выделили саженцы для посадки, и все были очень активны. Вот, смотрите, эти деревья мы посадили сами, и теперь горы покрыты зеленью".

Горный климат обеспечивает чаю из деревни Цзюньин особый вкус и аромат, а на фоне восстановления экологической среды его качество стало еще выше. Теперь продажа местного чая - снова отличный бизнес. Гао Бинъюй ради этого десять лет назад вернулся в родную деревню после учебы за границей. По словам предпринимателя, для запуска бизнеса фермерам пришлось объединить усилия. Теперь производимый в деревне чай под маркой "Тьегуаньинь" продают не только по всему Китаю, но и в Японии, Юго-Восточной Азии и других странах и регионах мира.

Гао Бинъюй, житель деревни Цзюньин:

"У многих сельчан были собственные чайные сады, но они не могли запустить продажи самостоятельно. И тогда мы создали кооперативы, чтобы объединить ресурсы. Мы закупаем чай у местных жителей и нанимаем их работать на наших фабриках. Это в том числе решило и проблему трудоустройства в деревне".

Сегодня деревню Цзюньин называют образцом защиты окружающей среды - под охраной здесь 270 гектаров лесов, преобразованы в соответствии с новыми подходами и 430 гектаров чайных садов. В сумме эти насаждения в год поглощают более 1600 тонн углекислого газа. Это позволяет деревне зарабатывать на рынке квот на эмиссию парниковых газов.

Гао Цюаньвэй, секретарь партийной ячейки деревни Цзюньин:

"Сельские жители могут получать государственные субсидии за посадку леса и охрану окружающей среды. По мере того, как воздух становится чище, а окружающая среда - лучше, сюда приезжают все больше туристов. Они останавливаются в семейных отелях, покупают местные продукты. Все это приносит сельчанам прибыль".

В 2023 году деревню Цзюньин посетили 200 тысяч туристов, годовой доход на душу населения достиг 45 тысяч юаней, или 6,5 тысячи долларов.