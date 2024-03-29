Чистая вода и прекрасные пейзажи озера Юньдан сделали его визитной карточкой города Сямэнь

Озеро Юньдан, расположенное в городе Сямэнь провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, когда-то было морским портом. В начале 1970-х годов путем строительства дамб участок моря стал озером. На его берегах открывались все новые и новые заводы, руководство которых не очень беспокоилось об окружающей среде. Это нанесло ущерб экологическому балансу водоема.

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Усилиями местных властей и жителей после 30 лет восстановления "зловонная канава" превратилась в чистое озеро, которое стало визитной карточкой города. Каждый день в 8.30 утра Чэнь Яцзинь с добровольцами приступают к патрулированию. Для него, как для заведующего охраной озера Юньдан, это одна из главных задач. 65-летний Чэнь Яцзинь до выхода на пенсию был учителем средней школы. Три года назад его выбрали ответственным за охрану водоема из сотен кандидатов среди местных жителей. В дополнение к ежедневному патрулированию в его работу входит также распространение информации об охране окружающей среды и забота о соблюдении определенных правил поведения на берегу и в воде.

Чэнь Яцзинь, заведующий охраной озера Юньдан:

"Мы не только консультируем людей о том, что можно и нельзя делать на озере, но и являемся связующим звеном между правительством и гражданами. Жители могут передавать свои требования властям через нас, и правительственные ведомства используют нас для сбора мнений людей и решения проблем в области охраны окружающей среды".

Чистая вода и прекрасные пейзажи на берегах превратили озеро Юньдан в визитную карточку Сямэня. Трудно представить, что раньше в это озеро стекались производственные отходы, повсюду валялся мусор, а вода была темной и грязной. 30 марта 1988 года Си Цзиньпин, будучи тогда вице-мэром города Сямэнь, предложил начать кампанию по очистке озера. Предполагалась огромная работа, которая включала прекращение слива отходов, очистку ила, привлечение чистой проточной воды, а также укрепление и благоустройство берегов.

Более 30 лет местные власти последовательно возрождали озеро. Благодаря этому, вода стала прозрачной, а в водоеме восстановилось биоразнообразие животных, растений и микроорганизмов.

На берегах озера Юньдан были закрыты и перемещены в другие регионы 125 предприятий, построено 16 канализационных насосных станций. Кроме того, поэтапно были очищены все дренажные канавы и трубы для сбора дождевой воды вокруг озера. Прямые дождевые стоки отвели от чаши озера и построили резервуары для хранения воды. На этом работа не останавливается: каждые 10 лет местные власти очищают и углубляют дно. Совокупный объем собранного с него за эти годы мусора составляет 5,5 миллиона кубометров.

Ван Яньянь, генеральный инженер садово-паркового бюро города Сямэнь:

"Мы чистим водные объекты в пять этапов, придерживаясь принципов сокращения выбросов, промежуточного контроля и управления течением загрязненной воды. Мы построили очистные сооружения и перестроили русла канав так, чтобы перехватывать сточные воды, провели углубление дна и укрепление берегов, а также мы постоянно проверяем работу дренажные сетей. Кроме того, мы используем силу приливов для подачи морской воды в озеро, чтобы оживить водоем".

Преображение озера Юньдан получило широкое признание на международной арене. В Программе развития ООН назвали комплексную очистку озера демонстрационным проектом по предотвращению и контролю загрязнения в морских районах Восточной Азии.

В октябре 2021 года экологическое восстановление этого водоема было выбрано в качестве примера на Форуме экологической цивилизации COP-15.