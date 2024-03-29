Самый высокий в Европе подвесной пешеходный мост построили в Италии

В итальянском центральном регионе Умбрия над долиной озера Виги открыли тибетский мост, который стал самым высоким в Европе. Он расположен в 175 метрах над уровнем земли, в длину достигает 517, 5 метра, на протяжении которых расположены 1023 ступени.

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Подвесная конструкция соединяет деревни Селлано и Монтесанто. Чтобы ее перейти, понадобится от 30 до 45 минут. На официальном сайте достопримечательности говорится, что расстояние между ступенями увеличивает выброс адреналина, а преодоление требует большого мужества и жажды приключений.

Тех, кто решится пройти по мосту, подстрахуют ремнями безопасности. Посетитель должен быть не менее 120 сантиметров ростом, иметь хорошее психическое и физическое здоровье и не страдать горной болезнью. Мост будет работать круглогодично, билет стоит 25 евро, говорится на сайте Wanted in Rome.

В феврале китайском городе Чунцин над рекой Янцзы открыли футуристичный вантовый мост – самый большой в мире. По двум его ярусам одновременно ездят автомобили и поезда. В августе 2023 года в Боснии и Герцеговине запустили стеклянный пост, который выходит за границы скалы на 35 метров.