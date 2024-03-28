Туроператоры собираются на гастроли в регионы и вывозят турагентов за границу

В преддверии летнего сезона многие туроператоры организуют роад-шоу для турагентов по городам России. Редакция TourDom.ru выяснила, что единого мнения об эффективности таких мероприятий нет.

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С одной стороны, компании стремятся донести знания о своем продукте до как можно большего количества партнеров.

Например, роад-шоу PAC Group «Мир круизов и путешествий» охватило девять городов, среди них Новосибирск, Екатеринбург, Казань. Туроператор презентовал круизы и другие направления – ОАЭ, Турцию, Мальдивы, Таиланд.

В девяти регионах запланировал мероприятия туроператор Anex. В марте-апреле на обучающих семинарах смогут присутствовать турагенты Челябинска, Сургута, Омска, Красноярска и Иркутска.

В компании «АРТ-ТУР» в этом году расширили географию поездок.

«Мы вновь вернулись к дальним регионам, таким как Владивосток и Хабаровск. На бизнес-ужины, посвященные Мальдивам, в эти города приглашены представители отелей Four Seasons, Crown & Champa, JA Manafaru, – сообщил гендиректор Дмитрий Арутюнов. – Мы работаем с регулярной перевозкой и видим интерес к нашему продукту со стороны туристов из разных регионов».

Всего в течение года специалисты «АРТ-ТУР» посещают до 30–35 городов.

Библио-Глобус совместно с отелями Египта организует серию воркшопов и вечерних программ. 15 апреля мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде, 17-го – в Санкт-Петербурге, 19-го – в Уфе.

При этом компании стараются, чтобы агенты получили как можно больше информации из первых рук. Стандартный формат роад-шоу пересмотрели в туроператоре Fun & Sun.

«Если раньше мы приглашали порядка восьми отельеров, то сейчас число увеличилось до 12–15. Мы рассаживаем их за круглые столы и даем возможность каждому пообщаться с агентами вживую, показать презентации. Выбираем площадки большей вместимости, за счет чего имеем возможность пригласить и больше агентов», – рассказали в компании.

По такой схеме уже прошло роад-шоу по направлению Турция. Мероприятия по ОАЭ планируются в апреле-мае – в Москве, Казани, Махачкале, Волгограде и других городах.

С другой стороны, есть мнение, что выезды в регионы не всегда себя оправдывают.

«Мы ушли от формата больших роад-шоу, на мой взгляд, они не совсем эффективны, теряется суть продвижения продукта, – заявил руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян. – Общий тренд видим в уходе части мероприятий в онлайн. Получить знания по конкретному продукту удобнее в этом формате, сейчас стало больше площадок и возможностей».

В Space Travel предпочитают вывозить турагентов за границу. В этом году в ОАЭ пройдет ставшее уже традиционным мероприятие для партнеров – лидеров продаж.

Выезд в Эмираты для своих партнеров планирует и PAC Group. Туроператор проводит акцию «Арабская сказка»: 50 агентов, лучших по продажам, отправятся в селебрити-тур с размещением в отелях Atlantis.