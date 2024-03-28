Поток российских туристов в Китай увеличился на 197%

К началу 2024 года количество российских туристов, направляющихся в Китай, возросло на 197% по сравнению с предыдущим годом. Эту информацию предоставила Марина Амурская, заведующая кафедрой международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ.

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В период с января по март 2024 года около 60% российских туристов выбрали для отдыха китайский курорт Хайнань, 30% посетили главные города материкового Китая, включая Пекин и Шанхай, а оставшиеся 10% отправились в страну в рамках деловых поездок.

Прогнозируется, что в 2024 году число российских туристов в Китае превысит трехмиллионную отметку, что превзойдет уровень до пандемии 2019 года, когда количество туристов составляло два миллиона человек.

Этот рост туристического потока связывается с укреплением сотрудничества между Россией и Китаем, а также с увеличением числа визитов представителей российских государственных органов. Положительное воздействие оказывает также улучшение доступности авиабилетов, что отражается в увеличении количества рейсов и развития визовой поддержки со стороны китайских властей.

Важным фактором является также интерес российских предпринимателей к деловым мероприятиям в Китае. Увеличилось число пересечений границы в рамках деловых поездок и участия в бизнес-мероприятиях.