Дальневосточные аэропорты в летнем расписании уделили внимание полетам в Таиланд

На один из самых популярных курортов Таиланда Пхукет регулярные рейсы будет выполнять «Аэрофлот» с частотой 2 раза в неделю. Сохранятся и чартерные программы полетов в данном направлении от Ikar и Azur Air. Также последняя будет летать на Пхукет из Благовещенска.

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Кроме того, «Аэрофлот» сохранит в летнем расписании Хабаровского аэропорта полеты в Бангкок, они будут осуществляться дважды в неделю.

С Таиландом связан и Владивостокский аэропорт. Авиасообщения организуются с Бангкоком, Пхукетом и Паттайей.

В то же время, отмечают в этом аэропорту, все более востребованным туристическим направлением среди приморцев становится Китай. Поездку в Поднебесную в феврале выбрали 39% пассажиров. Одним из популярных направлений стал Далянь, полеты в который в прошлом году запустила авиакомпания Hainan Airlines. В апреле планируется открытие прямых регулярных рейсов S7 Airlines в Шанхай. А с середины мая «Уральские авиалинии» приступают к выполнению полетов по маршруту Владивосток – Пекин. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю.

Из Хабаровска полеты в КНР будет обеспечивать авиакомпания «Аврора». Сообщение организуется с Пекином и Харбином.