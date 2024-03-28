Турецкий отельер назвал туризм тортом, который должен быть дорогим

Директор отеля Calista Luxury Resort (Белек) Али Кызылдаг призвал своих турецких коллег при помощи «правильной политики» добиваться увеличения поступлений с каждого туриста, приезжающего на отдых.

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Его слова цитирует издание turizmguncel.com:

«Турция – по-прежнему одно из направлений, где европейские туроператоры зарабатывают больше всего денег, они не могут отказаться от этого. Наша задача – увеличение числа прибывающих туристов и суммы расходов на каждого гостя с помощью правильной политики. Мы должны одновременно увеличивать торт и его ценность. Просто сделать торт больше недостаточно. Дешевый торт никому не нужен, цену на него нужно повысить».

Это образное высказывание можно трактовать двояко. Мы предложили участникам тг-канала для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B» поделиться мнениями: что имел в виду турецкий отельер – призыв повышать ценность гостиничных предложений за счет улучшения качества или же намек на необходимость поднять цены?

Большинство участников обсуждения склоняется к тому, что Али Кызылдаг как директор люксовой гостиницы настаивает именно на том, чтобы отельеры активнее внедряли дополнительные сервисы, т. е. создавали больше добавленной стоимости. Тогда туристы будут осознавать, за что они платят немалые деньги. Тренд на удорожание отдыха в Турции очевиден. Как следствие, турецкие курорты стала чаще выбирать обеспеченная и более взыскательная путешествующая публика, требования к качеству у нее соответствующие.

Что касается того, что «торт не должен быть дешевым», то один из комментаторов отметил в том же образном стиле: «Всё должно быть разумно и в меру. Иначе, если переборщить с ценой за “торт”, туристы могут отправиться есть “торт” на Мальдивы». Кстати, глава Calista Luxury Resort тоже признает обострение конкуренции Турции с другими популярными у туристов странами – ОАЭ, Таиландом, Египтом. При этом он выразил уверенность, что у турецких курортов есть все шансы добиться предстоящим летом роста турпотока из Европы на 25%, а из России – на 10–15%.

Ранее мы писали о росте спроса на комфортную авиаперевозку в Турцию, в летнем сезоне туроператоры планируют предложить взыскательным туристам больше перелетов бизнес-классом.