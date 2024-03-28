Эксперт по безопасности предупредил о рисках одиночных кругосветных путешествий

Кругосветные путешествия, совершаемые в одиночку и без связи, крайне опасны и несут большой риск, рассказал исполнительный директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности» Владислав Жуков. Комментируя «360» поиски чемпиона России по яхтенному спорту Виталия Елагина, отправившегося в одиночную кругосветку, эксперт отметил, что такие люди заслуживают уважения.

Такие люди заслуживают уважения, потому что подобные путешествия представляют большой риск — на 100% гарантировать положительный исход не может никто, — пояснил Жуков.

По словам эксперта, в случае чрезвычайной ситуации рядом может никого не оказаться. Огромную опасность для путешественников, решившихся ехать в одиночку, представляет потеря связи и системы навигации: он просто не сможет передать сигнал о своем местоположении. В условиях открытого океана починить вышедшее из строя оборудование практически невозможно. Жуков добавил, что в таком случае остается либо ждать помощи, либо продолжить путешествие, что почти равносильно самоубийству.

Российский яхтсмен Виталий Елагин ранее вышел на связь спустя восемь дней после того, как его судно пропало у берегов Чили. Он подал сообщение по радиосвязи и связался со знакомой, передав ей координаты местоположения.

Елагин перестал выходить на связь 19 марта, сигнал бедствия не подавался. Он отправился в кругосветное путешествие из африканского порта Танжер 1 октября 2023 года на своей яхте «Дочь ветра». Он планировал пересечь Атлантический океан, пройти через Канарские острова, обогнуть мыс Доброй Надежды и отправиться на восток.