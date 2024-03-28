Летом из Тюмени запустят прямые рейсы на популярный курорт

Информация о запуске прямых рейсов опубликована в официальных социальных сетях аэропорта.

© runews24.ru

Первый рейс авиакомпании UTair запланирован на 7 июня. Полеты в Анталью будут осуществляться один раз в неделю, с вылетами по пятницам. Пассажиры отправятся в путешествие на комфортабельных самолетах Boeing 737–800, рассчитанных на перевозку до 189 человек. Отправление из Тюмени намечено на 08:50 по местному времени, как сообщается в сообщении аэропорта.

Предполагаемое время в пути составит 5 часов 30 минут, с прибытием в Анталью в 12:20 по местному турецкому времени.

Ранее Сергей Кириенко посетил филиал фонда «Защитники отечества» в Тюмени, а также в городе раскрыли мошеннический call-центр.