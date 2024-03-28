В Таиланде вновь собрались репрессировать россиян-нелегалов

В Таиланде в очередной раз пообещали устроить репрессии в отношении иностранцев, работающих в популярных курортных зонах без специального разрешения и рабочей визы. Массовая кампания по выявлению и депортации «плохих» релокантов, среди которых немало россиян, началась в преддверии завершения визовых послаблений для граждан РФ.

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В Министерстве по делам бизнеса и занятости Таиланда прошел брифинг, на котором чиновники объявили о начале очередного массированного похода против иносранцев, работающих в королевстве без ворк-пермита. Как сообщает тайская пресса, чиновники ведомства сделали вид, что находятся в шоке от констатации и так известного всем факта: тысячи граждан других стран заняты нелегальной предпринимательской деятельностью, избрав для этого преимущественно курортные регионы – Пхукет, Паттайю и Чиангмай.

В данном случае речь не идет о трудовых мигрантах из азиатских стран, которые заняты неквалифицированным трудом в качестве грузчиков или дворников. Тайские власти волнуют приезжие из Великобритании, ряда стран Евросоюза, а также Китая и России. Последние все чаще работают в таких сферах, как таксомоторный бизнес, организация и проведение экскурсий для туристов, а также занимаются посредничеством при заключении сделок на рынке недвижимости.

Тайцы массово жалуются властям на иностранцев, указывая, что они делают деньги на тех профессиях, которые зарезервированы только за подданными Таиланда. В первую очередь речь идет о работе гидами, которые водят иностранных туристов по местным достопримечательностям.

«Только вернулись с Тая – на всех экскурсиях официальный гид-водитель таец и русскоязычный гид-«турист» с ваучером. В автобусе ведет программу, а на улице – типа просто турист. Рейды за эти 2 недели были постоянно: полиция снимает на видео русских гидов, которым грозят серьезные штрафы и депортация. Если бы тайцы учили русский и могли проводить полноценные экскурсии, вопросов бы не было, а так…» – написала в телеграм-канале «Крыша ТурДома» Карина.

На днях власти Пхукета уже отрапортовали о задержании нелегального гида-россиянина, который с группой русских туристов отправлялся на Симиланские острова. До этого туристическая полиция арестовала граждан КНР и Великобритании, которые без ворк-пермита проводили экскурсии у храма Большого Будды. И это только видимая часть проблемы с нелегальным туристическим бизнесом.

Поэтому, оценивая ситуацию с иностранцами-нелегалами, тайские власти все чаще используют слово «репрессии». Именно этим они грозят релокантам, которые будут уличены в нарушении тайского трудового законодательства. «На Пхукете уже начались репрессии: несколько десятков иностранцев арестовано иммиграционной полицией, еженедельно подвергаются депортации и запрету на въезд в страну вплоть до пожизненного срока», – пишет pattayapeople.ru.

Издание сообщает, что в госструктурах Таиланда, которые занимаются иммиграционной политикой, признают существование коррупции среди чиновников и полицейских. Причем речь идет не только о выдачи за мзду липовых разрешений на трудовую деятельность, но и о выдаче нелегалам тайских удостоверений личности, что карается особенно строго. Поэтому в тайских госструктурах все громче звучит мнение о введении еще более строгих наказаний как для местных взяточников, так и для иностранцев, работающих нелегально.

По уже устоявшейся традиции, пик борьбы с иностранцами выпадает на тайских курортах на конец марта – начало апреля. Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» даже поиронизировали по этому поводу. «Каждый год одно и то же. Туристов в марте становится меньше, взятки брать не с кого, и начинают рейды свои. В прошлом году на Пхукете сама столкнулась с этим», – написала Виктория, рассказавшая, как в клуб, где она обучалась танцам, нагрянули местные стражи порядка, арестовавшие русского преподавателя, работающего без рабочей визы. К счастью, все завершилось нормально, сообщила читательница.

Но в этом году ситуация иная. Русскоязычная диаспора, а она сегодня самая массовая в Таиланде, находится в волнении. Через месяц, 30 апреля, истекает срок введенного с 1 ноября 2023 года визового послабления для россиян, в силу которого наши граждане могли легально находиться на территории королевства 90 дней по одному штампу, проставленному на прилете.

Это привлекло в королевство большое количество долгосрочных гостей из России, которые как раз и составляют основу нелегально работающих: далеко не все российские экспаты зарабатывают деньги на удаленке, а жить на что-то надо.

Ряд экспертов высказывает мнение, что не продление трехмесячного безвиза ударит именно по этой категории россиян, так как для обычного туриста длительный срок пребывания в Таиланде не имеет принципиального значения – редко когда пакетный тур длится более 3 недель.

Тайские власти решение о безвизе пока поставили на паузу, не сообщая ничего конкретного. Если сейчас они решатся взяться за искоренение нелегального бизнеса иностранцев (прежде всего россиян) серьезно, то многим нашим согражданам придется задуматься о смене локации – летать каждый месяц на родину для получения штампа в загране будет слишком накладным занятием.