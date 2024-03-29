Болгария и Румыния начнут выдавать россиянам шенгенские визы

Болгария и Румыния с 31 марта станут частью шенгенской зоны. Правда, лишь частично. Это значит, что на внутренних воздушных и морских границах ЕС между Болгарией и Румынией и другими странами шенгенской зоны больше будут проводиться проверки. Однако они пока останутся на сухопутных контрольно-пропускных пунктах.

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Присоединения к шенгенской зоне эти две страны ждали более 10 лет. Данный вопрос начал осуждаться в 2011 году, спустя четыре года после того, как Румыния и Болгария вошли в состав ЕС. И тут они столкнулись с противодействием ряда других европейских стран, которые усомнились в способности Софии и Бухареста осуществлять эффективный пограничный контроль и бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, необходимо было выполнить ряд требований, касающихся борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

В итоге Болгария и Румыния оказались в необычном положении: хотя не были частью шенгенской зоны, они позволяли въезжать на свою территорию обладателям многократных шенгенских виз, выданных в других странах. В то же время вместе с Хорватией и Кипром, также членами ЕС, не входившими в шенгенскую зону, они образовали пространство, куда можно было попасть по национальным визам любой из этих четырех стран. Столь необычная ситуация изменилась, когда Совет ЕС одобрил присоединение Хорватии к шенгенской зоне. В январе 2023 года эта страна отменила пограничный контроль с большинством стран ЕС на сухопутных границах, а в марте и в аэропортах страны.

Затем было принято решение и в пользу Болгарии и Румынии. Первоначально планировалось, что эти две страны станут частью шенгенской зоны с 1 января 2024 года, затем сроки были сдвинуты на 31 марта.

Как сообщается, диппредставительства Румынии начнут оформлять шенгенские визы уже 31 марта, в Болгарии - 1 апреля. Они позволят въезжать в шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Выданные до этого момента национальные румынские и болгарские визы продолжат действовать на протяжении всего срока. Кроме того, они позволят въезжать на территорию Болгарии, Румынии и Кипра, как это практиковалось прежде. Однако для того, чтобы попасть в другие страны шенегенской зоны, путешественнику необходимо обратиться за разрешением на въезд к стране конечного назначения.

Как сообщает ТАСС, в России принимать заявления на визы будут все консульские учреждения Румынии: как посольство в Москве, так и консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Что касается Болгарии, то этим вопрос займутся консульская служба посольства в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Правила подачи документов, сроки рассмотрения будут такими же как у других стран, входящих в шенгенскую зону.

Важно также учесть такой момент: в этом году в Европе начинает действовать новая система въезда и выезда, которая будет содержать личные данные и информацию по целям, месте и срокам поездки каждого иностранца. В связи с этим попасть в ЕС без биометрического паспорта будет невозможно.