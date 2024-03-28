Названы самые романтические места планеты

Самыми романтическими местами для поездок являются Париж и Италия, немало впечатлений принесут в том числе Испания и Мальдивы, где можно провести медовый месяц. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя турфирмы и тревел-блогера Наталию Ансталь.

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"Италия славится своими пейзажами, кроме того, там отлично умеют встречать путешественников. Еще в список самых романтичных мест на планете можно добавить Испанию и Мальдивы. Отправляясь в свадебное путешествие, стоит рассмотреть эти направления", – сказала она.

Турэксперт посоветовала во время путешествия не забывать о хорошем настроении. Рядом с любимым человеком и дождливый Санкт-Петербург кажется романтичным, отметила она.