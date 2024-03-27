Туристку отказались пускать на рейс на Бали из-за крошечного дефекта в паспорте

Сотрудники авиакомпании Virgin Airlines отказались пускать на рейс на Бали туристку из Австралии из-за крошечного дефекта в ее паспорте. Об этом Yahoo News Australia.

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Уточняется, что жительница Сиднея Элис Элмер знала о том, что в ее проездном документе есть порванная страница, но не придала этому значения, так как за последние полгода она уже летала по нему в Таиланд и Гонконг.

«Я была совершенно шокирована, когда она [сотрудница авиакомпании] сказала: "Я не думаю, что вы можете лететь, потому что в Индонезии очень строгие правила"», — рассказала туристка журналистам.

По ее словам, представители перевозчика быстро забронировали ей билет на следующий день без дополнительных затрат. Но на оформление нового паспорта у нее было меньше суток.

В итоге путешественнице все же удалось в экстренном порядке сделать документ, и это обошлось ей в 598 долларов (около 55,3 тысячи рублей).