Пассажирский самолет экстренно сменил курс из-за оторвавшейся в полете панели

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines экстренно сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за оторвавшейся детали. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

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Airbus A330neo следовал из Солт-Лейк-Сити в Амстердам в воскресенье, 24 марта. Через три часа пути выяснилось, что во время взлета у лайнера оторвалась панель, которая служила креплением двигателя к крылу. Пилоты решили вернуться в авиагавань.

Не уточняется, как экипаж узнал о потере детали в полете. Посадка прошла благополучно, никто из 260 пассажиров и 13 членов экипажа не пострадал.