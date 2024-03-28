Из Екатеринбурга хотят запустить новые авиамаршруты в Турцию

В весенне-летний сезон до начала пандемии коронавируса доля авиаперелетов из Екатеринбурга в Турцию составляла от 32 до 35%. В 2024 году ожидается, что семь авиаперевозчиков будут выполнять полеты в Турцию.

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В скором времени может быть запущен прямой рейс из Екатеринбурга до Аланьи, сообщил Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма.

Мальцев упомянул, что в прошлом году были интенсивные полеты из Екатеринбурга в Анталию и Стамбул, и его коллега прибыл в Екатеринбург для обсуждения возможности открытия прямого авиасообщения по другим турецким направлениям, включая рейсы в Аланью. Его слова приводит «КП-Екатеринбург».

Мальцев также добавил, что в весенне-летний сезон до начала пандемии коронавируса доля авиаперелетов из Екатеринбурга в Турцию составляла от 32 до 35%. В 2024 году ожидается, что семь авиаперевозчиков будут выполнять полеты в Турцию, что подчеркивает актуальность данного направления для свердловчан..