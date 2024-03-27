В Анталье летний сезон начался раньше обычного

Летний сезон в этом году в турецкой Анталье открывается раньше обычного из-за небывало теплой погоды, которая установилась на этом популярном средиземноморском курорте.

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Если в середине недели дневная температура составляла +21...+23 °С, то уже в субботу столбики термометров поднимутся до +28 °С. Россияне, постоянно проживающие в курортном городе, отмечают, что такого теплого года в Анталье не было уже давно.

«В этом сезоне я впервые за 20 лет искупалась в море 31 декабря, так как вода была около 19 градусов. Зима тоже была очень теплой, а сейчас на курорте практически летняя погода», – рассказала редакции TourDom.ru проживающая в Анталье турагент Мария Шекер.

Учитывая погодные условия, город готовится встречать гостей. Большинство общественных пляжей уже очистили от мусора, но кое-где еще можно заметить тракторы и бульдозеры. Открылись даже пляжные бары, предлагающие посетителям горячие блюда и алкоголь, что обычно происходило в середине апреля.

«Пляжи, которые находятся в аренде у отелей, уже полностью подготовлены и оборудованы лежаками и зонтами. Исключение составляет расположенный в 7 км от Антальи и очень популярный у туристов пляж Коньяалты – там сейчас идет ремонт набережной и чистится прибрежная зона. К майским праздникам все работы по благоустройству завершаться и там», – уточнила Мария Шекер.

По ее словам, основной контингент отдыхающих сейчас составляют сами турки, которые еще заранее забронировали отели. Особенно большой наплыв постояльцев ожидается после 7 апреля, когда вся Турция уйдет на 9-дневные каникулы, связанные с празднованием Ураза-байрама, знаменующего окончание строгого поста.

В связи с теплой погодой растет на Анталийском побережье и количество иностранных туристов, но россиян среди них пока не очень много. По словам Шекер, это связано со сроками старта чартерной программы, которая у большинства туроператоров начинается с конца апреля – начала мая.

Некоторые подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», узнав, что в Анталье установилась по-настоящему летняя погода, а отели и пляжи готовы принять туристов, выразили готовность хоть завтра улететь туда на отдых.

«Отдыхали там в конце февраля – начале марта – просто шикарно. Никаких толп, объехали все достопримечательности в свободном режиме. Свежий воздух, птички, клубника. Купались в подогреваемом бассейне, на пляже без проблем загорали», – написала Татьяна.

Однако большинство читателей, основываясь на прежнем опыте посещения Антальи, отмечали, что для пляжного отдыха конец марта – начало апреля — не лучший вариант.

«Просто поехать погулять – да, можно. От того, что они сказали, что у них уже пляжный сезон и расчищены пляжи, вода теплой не стала. Там даже в июне в последние 2 года вода холодная», – поделилась опытом Елена.

А еще один подписчик нашего телеграм-канала вспомнил, как развеселил местных жителей, гуляющих по побережью в куртках, решив в начале апреля искупаться в море, правда, только после того, как принял на грудь для храбрости.

И хотя подписчики пожаловались, что в апреле цены на отдых в Анталье завышены, учитывая нестабильную погоду, на сайтах туроператоров все же можно отыскать демократичные цены.

Так, недельный отдых в 5-звездочном отеле Crystal Centro в районе Кунду по программе «ультра все включено» обойдется в 125 тыс. руб. на двоих с вылетом из Москвы 28 марта. А отдохнуть в менее престижном Jura Hotels Lara Resort 5* в те же даты стоит 80 тыс. В пик сезона за отдых в отелях надо заплатить в среднем 215 и 170 тыс. соответственно.