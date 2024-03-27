Туроператоры продлевают рейсы в Таиланд на летний сезон

Продолжает поступать информация о продлении полетных программ в Таиланд на лето. В частности, авиакомпания Red Wings планирует сохранить рейсы на Пхукет из четырех городов – Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Сочи.

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По данным расписания, вылеты из Москвы на курорт до середины мая заявлены с периодичностью 3 раза в неделю, далее запланированы две частоты. Самолет перевозчика будет отправляться из аэропорта Жуковский.

Из других аэропортов – Толмачево, Кольцово и Адлера – авиакомпания собирается летать раз в 10–11 дней. Туры с этим перелетом организует туроператор Fun & Sun.

Coral Travel летом будет возить своих туристов в Таиланд на рейсах авиакомпании «Икар». Туры на Пхукет доступны с отправлением из пяти городов – Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Иркутска и Хабаровска. Турпакеты с этим перелетом формирует также туроператор Pegas Touristik.

О новом тайском маршруте сообщает аэропорт Благовещенска: с 23 апреля отсюда на Пхукет начнет летать авиакомпания AZUR air в дополнение к уже выполняющимся рейсам в Паттайю. Турпакеты с этой перевозкой формирует туроператор Anex.

В летнем сезоне клиентам туроператора будут доступны туры в Таиланд с отправлением на Пхукет рейсами AZUR air из 8 российских аэропортов – Москвы, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Томска, Хабаровска, Владивостока и Благовещенска.

Планирует продлить программу на курорты Таиланда летом и Библио-Глобус. В июне на сайте туроператора доступны для заказа туры с вылетом на прямых рейсах «Аэрофлота» из 7 российских городов. Из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Владивостока и Хабаровска компания в партнерстве с нацперевозчиком будет возить туристов на Пхукет и в Бангкок, из Санкт-Петербурга – на Пхукет. До начала мая предлагаются туры с отправлением на тайские курорты из Екатеринбурга.

Продлевает действующие в зимнем сезоне программы на Пхукет и Pegas Touristik в содружестве с авиакомпанией «Икар». Летом рейсы будут выполняться из 7 пунктов. Помимо названных выше аэропортов, это Новосибирск и Южно-Сахалинск. Последний город вылета компания планирует добавить в тайскую программу с апреля.

Таким образом, вылеты на курорты Таиланда запланированы в летнем сезоне из 11 российских городов.