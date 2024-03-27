Исследование: 43% российских путешественников проведут апрельские каникулы в Китае

Аналитики Страхового Дома ВСК выяснили, что самым популярным зарубежным направлением на апрельские каникулы стал Китай – туда собираются отправиться 43% российских путешественников. А внутренний туризм весной менее популярен. Такой вывод сделан на основании анализа приобретения полисов туристического страхования. С подробными результатами исследования ознакомилось издание «Вести Подмосковья».

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В апреле самыми востребованными направлениями стали Китай (43% оформленных полисов), Турция (16%) и Таиланд (7%). Также наши соотечественники собираются посетить Индию, Египет и ОАЭ. 38% отводят себе на перезагрузку не меньше двух недель. Весной чаще путешествуют женщины, а зимой – мужчины. В это время года за оформлением полисов обычно обращаются люди 30-40 лет (25%).

В источнике напомнили, что туристическое страхование помогает обезопаситься от разных финансовых рисков. Обычно в страховую программу входят медицинские услуги, репатриация, прерывание поездки, задержка рейса, юридическая помощь. По данным Страхового Дома ВСК, в апреле полис для внутреннего туризма будет стоить 600 рублей, для поездок в страны ближнего зарубежья (Армения, Азербайджан и т.д.), в Турцию и Египет – 1,1 тысячи рублей, для путешествия на Кубу – 2 тысячи рублей, в Таиланд и Индонезию – 2,7 тысячи.