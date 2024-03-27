Мошенники создают поддельные сайты отелей Турции

Турецкий турбизнес бьет тревогу: интернет-мошенники массово «клонируют» сайты гостиниц и собирают деньги за фейковые бронирования. Об этом пишет turizmguncel.com.

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Конкретных примеров отелей, чьи сайты дублируют недобросовестные дельцы, издание не приводит. О масштабе проблемы сообщил председатель Союза потребителей Турции Махмут Шахин: «Мы получаем бесчисленное количество жалоб. К нам обращаются лишь 8% пострадавших, но даже это соответствует примерно 2 тыс. человек ежедневно».

Как отмечают в TUROB – Ассоциации отельеров Турции, аферисты не скупятся на плату за рекламу «своих» гостиниц, активно продвигают их через соцсети, стараются на первые строчки в поисковых системах. Как правило, предлагают очень выгодные цены на размещение. После покупки клиентам отправляют ваучер с оригинальным логотипом отеля. Впоследствии выясняется, что брони в гостинице нет, а деньги ушли в карман жуликам.

Президент TUROB Мюберра Эресин отметила, что гостей постоянно предупреждают о поддельных сайтах в интернете. «Если отдых приобретается через туркомпанию, следует проверить, являются ли они членами TÜRSAB (Ассоциация турагентов Турции). В случае бронирования на сайтах гостиниц нужно быть особенно осторожными с объектами, стоимость которых слишком низка», – рекомендует она.

Что касается российских туристов, планирующих отдых на турецких курортах, то способ обезопасить себя от возможных мошенничеств очевиден: обращаться за покупкой туров только к профессиональным участникам рынка. Туроператоры, чьи турпакеты продают турагенты, заключают контракты или напрямую с турецкими отельерами, или с принимающими компаниями.