Согдийская область Таджикистана намерена привлечь туристов через аэропорты регионов РФ

Власти Согдийской области Таджикистана намерены привлечь больше туристов в регион через крупнейшую сеть региональных аэропортов российской компании "Новапорт". Об этом сообщили в администрации региона после встречи председателя области Раджаббоя Ахмадзоды с коммерческим директором "Новапорта" Сергеем Дмитриевым.

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Как сообщили в пресс-службе администрации, Согдийская область располагает объектами, интересными для туристов, и за счет расширения маршрутной сети в регион можно привлечь больше путешественников из России. Глава региона на встрече предложил увеличить число рейсов в Согдийскую область и отметил, что такое сотрудничество будет выгодным для обеих сторон.

"Новапорт" - российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерово, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и Ставрополе.

В Согдийской области в настоящее время работает один международный аэропорт в Худжанде - втором по численности населения городе Таджикистана после Душанбе. Сейчас из Худжанда прямые рейсы летают в Москву, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Сургут и ряд других городов. Число туристов из России, посетивших Таджикистан в 2023 году выросло на 92,8% по сравнению с 2022 годом, власти республики намерены в этом году увеличить этот показатель.