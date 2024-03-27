Турецкий отель отменил бронирования на лето из-за ремонта

Туристы, запланировавшие отдых в популярном бюджетном отеле Grand Sunlife 4* в Турции на лето, получают сообщения с отменами уже оплаченных бронирований. К удивлению многих, объект, который активно предлагался этой весной, оказался не готов к приему гостей. Речь не просто о более позднем открытии ближе к высокому сезону, а о невозможности принимать туристов на протяжении всего 2024 года. Эту информацию журналисту TourDom.ru подтвердили представители отеля. Однако назвать причины отказались.

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Тем временем в соцсетях ходят догадки по этому поводу. Слухи от закрытия на реновацию до полного демонтажа корпусов для строительства новой гостиницы на месте прежней. Последнюю версию якобы назвали сами представители отеля. В подтверждение приводят скрины переписки. Однако есть вероятность, что это лишь трудности перевода. Вариант с реновацией выглядит более правдоподобным.

Представители отеля убеждают турагентов, что заблаговременно предупредили партнеров и не продлили контракты на 2024 год. Но этим словам верят не все. Если бы отдых в этом отеле предлагался одним конкретным туроператором, то можно было бы сослаться на испорченный телефон, но тут все было иначе:

«У нас туда ездили туристы регулярно, поэтому в этом году мы снова активно отслеживали отель. Сначала все туроператоры его предлагали, потом постепенно стали убирать из продаж», – подтверждают подписчики закрытого телеграм-канала для профессионалов турбизнеса «Крыша ТурДома B2B». «Кто-то здесь нечестен. Не могут все туроператоры одновременно играть в такие игры, зная, что отель закрыт. Это их репутация», – считают турагенты.

Некоторые из них сообщают, что начали получать от туроператоров предложения по замене отелей для ранее забронированных туров. Правда, не всех отдыхающих варианты устраивают. «Grand Sunlife 4* – это явно не тот отель, о потере которого стоит переживать. Но по цене найти альтернативу будет сложно, тем более что туристы покупали его на раннем бронировании. Этот момент гораздо печальнее».

Ранее TourDom.ru писал, что российских туристов выселяют из отеля на Бали из-за его банкротства.