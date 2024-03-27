Пять причин посетить Бишкек в дни главного весеннего праздника

Навруз – один из любимых праздников в Кыргызстане. Его название переводится как «Новый день». Навруз отмечают 21 марта, в день весеннего равноденствия, а торжества длятся почти неделю. В это время стоит приехать в Бишкек, чтобы побывать на празднике, попробовать праздничные угощения и узнать местные традиции.

Причина №1: Побывать в историческом музее

Узнать о зарождении праздника Навруз можно в Музее истории республики Кыргызстан. Здесь сохранилось много предметов древних эпох. Увидеть их – одна из причин приехать в Бишкек.

Прообраз Навруза на территории нынешнего Кыргызстана появился в первом тысячелетии до нашей эры. Это был праздник сакских племен. На раскопках археологи обнаружили ритуальные предметы для жертвоприношений.

«Здесь у нас представлен жертвенный столик, куда стекала кровь жертвенного животного, и бронзовые котлы на конусообразной ножке, в которых варили мясо жертвенных животных. Саки тиграхауды, именно они начали отмечать праздник Навруз», – рассказывает научный сотрудник Айнагуль Рысбаева.

Тогда среди тюрков праздник не прижился. Лишь в IIX веке, с появлением в Кыргызстане религии зороастризма, День весеннего равноденствия стал тем самым Наврузом, который отмечают до сих пор. Праздник стали связывать с земледелием, тогда же появились и новые традиции.

Причина №2: Попробовать национальную кыргызскую кухню

К Наврузу накрывают богатый стол. А главное блюдо на нем – сумаляк. Увидеть, как его готовят, и попробовать – еще одна причина приехать в Бишкек на Навруз.

Обрядовое блюдо сумаляк варят всю ночь накануне праздника. Главный ингредиент – проросшие зерна пшеницы. Большой казан устанавливают на улице, вокруг него собираются семьи со всех ближайших улиц. Все стараются принять участие в процессе, по очереди перемешивают массу, чтобы она не подгорела. По традиции, в сумаляк нужно окунуть мизинец и обратиться к Умай-эне – покровительнице детей и домашнего очага.

Причина №3: Посетить Ошский рынок

Ошский рынок – это настоящий восточный базар, на котором можно найти практически все. Его площадь – 17 тысяч квадратных метров. Рынок разделен на секции. Где-то можно приобрести национальную одежду, в которую принято облачаться во время Навруза.

Также здесь можно найти разные продукты для праздничного стола и множество восточных деликатесов. Украшение любого достархана – кыргызская выпечка боорсоки – маленькие булочки или пончики. Боорсоки есть у многих тюркских народов, отличаются они формой и размерами. В них добавляют минимум соли, и туристам они могут показаться безвкусными. Поэтому их подают вместе с каймаком – кисломолочным продуктом, похожим на сметану. Также праздничный азиатский стол не обходится без ароматных лепешек.

Непременное угощение на Навруз – орехи и сухофрукты. На рынке десятки рядов с этими лакомствами. Особенно ценятся орехи и сухофрукты местного производства – они ароматнее. На рынке можно найти и много сувениров. В основном это изделия из войлока. Так что с пустыми руками с Ошского рынка не уйти.

Причина №4: Посмотреть на древнюю игру кок-бору

Богатый стол – не единственная традиция Навруза. На ипподроме проходит чемпионат страны по кок-бору. Посмотреть на древнюю игру – еще одна причина приехать в Бишкек на Навруз.

В кок-бору играют две команды. Цель – завладеть тушей козла или барана и забросить ее в глиняный казан. Сделать это надо на скаку. Вес трофея – около 30 кг. В кок-бору испокон веков играют только мужчины. Лошадей подбирают смелых, готовых биться вместе с всадником. Игра экстремальная, поэтому уделяют особое внимание экипировке, как для спортсменов, так и для скакунов. Действуют строгие правила по подбору упряжи.

С каждым годом интерес к кок-бору растет: тюркские народы проводят чемпионаты, всадники выступают уже на породистых скакунах. Корректируются правила, например, тайм стал короче и длится 15 минут.

В древние времена кок-бору считалась своеобразной тренировкой перед настоящей битвой с противником. Игра закаляла воинов, делала их выносливыми, помогала прорабатывать тактику ведения боя. Сейчас кок-бору – это одна из традиций, без которых не обходится Навруз.

Причина №5: Совершить конную прогулку

На Навруз можно не только посмотреть на скачки, но и прокатиться на лошади самому. В марте уже открываются конные туристические маршруты. И это еще одна причина приехать в Бишкек в праздничные дни.

Лошадей специально готовят для туристических прогулок, чтобы они шли на контакт с незнакомыми наездниками, были спокойными. Животных с норовом предлагают только опытным всадникам. Новичкам предлагают спокойных лошадей, а еще помогают сесть в седло.

Далеко в горах снег еще глубокий. Поэтому туда едут только опытные всадники. В основном конные прогулки проходят внизу на пологих склонах и обязательно в сопровождении инструкторов.

Национальная кухня, колоритные наряды и древние традиции – непременные атрибуты главного весеннего праздника Кыргызстана. Навруз отмечают почти в каждой семье, в которой всегда по-азиатски гостеприимны и рады встречать новых гостей. Увидеть этот праздник своими глазами – веская причина, чтобы посетить Кыргызстан.