В Анталии не хотят видеть туристов с ограниченными финансовыми возможностями

Представители оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (СНР) выступили против привлечения в Анталию туристов с ограниченными финансовыми возможностями, по данным издания Welcome Times.

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Лидер партии, Озгюр Озель, остро критикует посетителей, которые предпочитают сокращать расходы и не покидать границ отеля во время своего пребывания в городе. Он подчеркивает важность привлечения туристов, готовых тратить значительные суммы денег во время отпуска, особенно в свете недостаточно высоких финансовых показателей города в настоящее время.

Озель указывает на различие в ежедневных расходах туристов, отмечая, что средний посетитель в Анталии тратит около 99 долларов в день, в то время как в Испании этот показатель достигает 200 долларов, а турецкие туристы за границей могут тратить до 639 долларов в день.

Политик также обращает внимание на то, что в 2023 году Анталия внесла в государственную казну налогов на сумму, соответствующую 3,3% от общей суммы национального дохода Турции, что составляет 73,6 миллиарда лир. Однако лишь 9% этой суммы, то есть 7,1 миллиарда лир, было выделено на развитие города.