Уральцы поменяют географию летнего отдыха

В Екатеринбурге планируется запустить новые направления прямых рейсов во время туристического сезона. Об этом сегодня рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

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«Основные наши ожидания связаны с открытием рейса в КНР», – сообщил Мальцев.

По его словам, уральцев могут заинтересовать как Пекин, так и курорты на островах. Кроме того, прямые рейсы откроют возможность въездного туризма: в этом случае Урал сможет рассчитывать на 100 тыс. гостей из Китая.

Главным направлением традиционно станет Турция: из Екатеринбурга откроют новые прямые рейсы в Даламан, обсуждается и запуск перелетов в Аланью. Не исключено появление новых маршрутов во Вьетнам, Индию, ОАЭ и Малайзию. Популярным местом отдыха останется и Таиланд.

Из стран ближнего зарубежья уральцы предпочитают Киргизию, Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан, существуют также элитные туры в Таджикистан – для охоты и восхождения на горы.

Одним из наиболее модных внутрироссийских направлений может стать Карелия. Будут пользоваться популярностью Ставрополье, Кабардино-Балкария, Дагестан, Северная Осетия, Алтайский край и Алтай, Пермский край, Челябинская, Оренбургская и Тюменская области.

Что касается майских праздников, то к этому времени как раз откроется сезон в Турции. Многие уральцы, впрочем, предпочтут внутренние направления: Москву, Санкт-Петербург, Северный Кавказ, Нижний Новгород, а также упомянутые Оренбург, Челябинск и Тюмень.