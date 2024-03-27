Пассажир самолета с россиянами на борту устроил безумные танцы

Пассажир самолета авиакомпании Turkish Airlines устроил безумные танцы на борту и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

Отмечается, что лайнер, направлявшийся из Москвы в Стамбул, находился на взлетно-посадочной полосе Внуково и должен был по расписанию вылететь в турецкий город в 20:10 вторника, 26 марта. Однако один из пассажиров начал кричать на английском и вести себя неадекватно.

Произошедшее вынудило пилотов вернуться в столичную авиагавань.

«А странный мужчина, который развернул самолет, пританцовывая, вышел из него в сопровождении сотрудников полиции, — говорится в сообщении. — Вместе с ним вывели двух его спутниц».

По данным источника, уже у стойки регистрации турист громко слушал музыку с телефона, кричал что-то нечленораздельное и вел себя странно.

Ранее в марте летевший из Москвы в Стамбул самолет совершил экстренную посадку в Волгограде из-за угроз пьяного пассажира. Сидевший в бизнес-классе мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил закурить электронную сигарету. Стюардессы потребовали отдать им гаджет и предупредили, что в Турции после окончания рейса дебошира будет ждать полиция.