Около 600 тыс. россиян посетили Таиланд с января

Около 600 тыс. российских граждан посетили Таиланд с начала 2024 года, продолжая удерживать третье место по числу посещений королевства среди всех национальных групп иностранных туристов. Соответствующие данные распространило Министерство туризма и спорта Таиланда.

С 1 января по 24 марта в Таиланде побывали в общей сложности 8,7 млн иностранцев, что на 44% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Больше всего гостей приехало из Китая - 1,6 млн человек. На втором месте находится Малайзия (1,1 млн), на третьем - Россия (582,5 тыс.), на четвертом - Южная Корея (533 тыс.), на пятом - Индия (439 тыс.). В туристическом ведомстве подчеркнули, что только за последнюю неделю в Таиланд прибыло более 650 тыс. туристов, из которых около 44 тыс. являются гражданами России.

"Ожидается, что на следующей неделе прибудет еще больше иностранных туристов в связи с пасхальными каникулами (католическая пасха в этом году приходится на 31 марта - прим. ТАСС) и реализацией мер, предусмотренных соглашением об освобождении от виз между Таиландом и Китаем", - отмечается в сообщении Минтуризма.

Многие туристы предпочитают посещать провинцию Пхукет, расположенную на одноименном острове, куда в прошлом году приехало 11,3 млн туристов. За первые два месяца этого года в международный аэропорт Пхукета прибыло 1 млн иностранцев, из которых почти четверть - 247 тыс. - прилетели из России.

В 2023 году Таиланд принял 1,48 млн россиян, которые по итогам года заняли пятое место среди всех национальных групп туристов, посетивших королевство. При этом турпоток из России в Таиланд вышел на допандемийный уровень. Ранее корреспонденту ТАСС заявили в управления страны по туризму, что в этом году Таиланд рассчитывает принять 1,6 млн российских граждан.

С 1 ноября прошлого года россияне могут приехать в Таиланд с возможностью безвизового пребывания до 90 дней. Принятое в одностороннем порядке таиландским правительством правило будет действовать до 30 апреля включительно.