Путешественник описал поход в гости к британцу-нудисту фразой «заставит вздрогнуть»

Российский тревел-блогер побывал в гостях у знакомого британца-нудиста и признался, что такой опыт «заставит вздрогнуть до глубины души». Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, изначально он не знал, что его друг по имени Ник ходит по дому без одежды и просит делать так же своих гостей.

«Представьте себе мою реакцию, когда, переступив порог дома моего нового друга, я обнаружил, что все гости, которые к нему приходили до меня, находились в состоянии полной наготы. Это Ник поведал в многочисленных фотографиях, которые англичанин еще и развесил по всем стенам своего уже менее уютного дома», — рассказал путешественник.

Он добавил, что сначала захотел покинуть это место как можно быстрее, но потом все же решил остаться и «адаптироваться к ситуации», оставаясь при этом в одежде. Блогер отметил, что этот необычный опыт позволил ему расширить горизонты и понять, что в мире существует множество уникальных культурных особенностей.

«Это был урок терпимости и понимания, который я никогда не забуду. Кстати, к моему мнению он тоже прислушался и принуждать раздеться не стал. Более того, последующие дни он ходил, прикрытым полотенцем, что выглядело уже гораздо лучше», — заключил россиянин.

Ранее другой российский блогер Алексей Кутовой, который знакомился в путешествиях с девушками из разных стран, признался, что никогда не стремился перейти к более близкому общению с британками. По его словам, эти девушки «много пьют, громко ржут и готовы провести вечер с кем попало».