На Пхукете открылся новый гостиничный комплекс

Международный застройщик Mishari Group Ltd намерен вновь пробудить интерес к «спящему гиганту» – пляжу Карон. Компания представляет эффектные элегантные виллы с бассейнами и прекрасным панорамным видом в окружении тропического леса, которые привлекут новое поколение резидентов и ценителей красивой жизни со всего мира в это легендарное место.

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На пляже Карон расположился комплекс Melia Phuket Karon Residences, состоящий из отеля на 138 номеров и 68 просторных вилл и резиденций, из которых открывается великолепный вид на изящные изгибы бухты и бирюзовые воды Андаманского моря с высоты птичьего полета в обрамлении живописного зеленого ландшафта. Расположенный на 16 акрах вековых джунглей, посреди высоких величественных деревьев, Meliá Phuket Karon Residences объединяет удивительную красоту местности с последними достижениями современного и экологичного дизайна – в том числе благодаря заповеднику, занимающему более 50% территории комплекса.

На сегодняшний день Пхукет, который давно является одним из главных туристических центров Азии, превратился в настоящий райский уголок для красивой и комфортной жизни. В частности, остров соединен с другими странами более чем 50 прямыми рейсами в день, располагает международными школами и медицинским обслуживанием мирового класса.

Meliá Phuket Karon Residences предлагает 16 роскошных двухэтажных вилл с 3 и 4 спальнями и видом на океан (площадью 320-490 м²), с пространствами свободной планировки, террасами на свежем воздухе и открытым инфинити-бассейном (9,5 м). Также на территории комплекса представлены еще 52 резиденции с видом на океан с 1 спальней (56 м²) или с 2 спальнями (88,5 м²). Все они отличаются светлыми жилыми пространствами, высокими потолками, раздвижными дверьми от пола до потолка, спроектированными арт-фабрикой Underwood, мебелью, изготовленной на заказ, мраморными ванными комнатами и современными кухнями.

На склоне холма расположились 52 резиденции с одной и двумя спальнями

Все жители резиденций смогут пользоваться услугами пятизвездочного отеля, предоставляемыми известной европейской гостиничной группой Meliá Hotels International, включая лесной спа-центр (800 м²), бары и рестораны, пляжный клуб и природный парк. Пляж Карон находится всего в пяти минутах езды на специальном шаттле. К услугам резидентов также предоставляется 70-футовая лодка Sunseeker с 4 каютами, рассчитанная на 20-30 человек.

«Мы рады сотрудничать с Mishari и представить коллекцию вилл с бассейнами», – говорит Игнасио Мартин (Ignacio Martin), управляющий директор Meliá Hotels International в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Этот проект полностью отражает наше мировоззрение, ориентированное на близость к природе. Сочетая ее красоту с гостеприимством мирового класса, проект вновь сделает пляж Карон одним из самых востребованных направлений на острове».

Meliá Phuket Karon Residences находится в активной фазе строительства, 60% территории проекта уже продано. Первая демонстрационная резиденция будет готова в марте 2024 года, а строительство всего комплекса планируется завершить к марту 2025 года. У владельцев резиденций будет также возможность сотрудничать с компанией Meliá по программе «rental pool».

Цены на Meliá Phuket Karon Residences начинаются от 8,5 млн. тайских батов.