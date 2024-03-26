Россияне разлюбили ездить в Турцию

В феврале Турцию посетили 203 075 россиян, что на 10,8% меньше, чем годом ранее, сообщает АТОР. Впрочем показатель оказался лучше январского, когда спад турпотока по направлению составил 17,6%.

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В результате РФ заняла второе место в списке ключевых поставщиков туристов в Турцию, уступив первенство Ирану. В прошлом месяце в страну въехали 226 104 иранца, что более чем вдвое превышает показатели февраля 2023 года (112 291 визит).

Тройку лидеров замыкает Германия. Жители этой страны за период нанесли в Турцию 187 946 визитов (+26,8% год к году). В топ-5 также оказались Болгария и Грузия. Турпоток из этих стран вырос на 21,2% и 6% соответственно.

Таким образом, Россия по итогам февраля стала единственной страной из списка лидеров, турпоток из которой уменьшился, а не вырос в годовом выражении.

До этого россиянам рассказали, как успеть получить шенген до майских праздников.