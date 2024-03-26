Венеция станет платной

С 25 апреля стартует новая система по сбору платы за въезд в "город на воде". Мера, впервые анонсированная около пяти лет назад, направлена на борьбу с чрезмерным туризмом, а также на защиту хрупкой экосистемы Лагуны.

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Из-за последней проблемы Венецию не раз грозились включить в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой исчезновения. Отмечается, что плата будет применяться только в определенные дни в высокий сезон, в период с 25 апреля по 14 июля, с 8.30 до 16.00. Мера главным образом направлена против туристов-однодневок, коим является каждый седьмой из 30-миллионной армии путешественников, ежегодно посещающих Венецию.

Туристы, планирующие однодневное посещение Венеции, должны заранее зарегистрироваться на специальном портале, оплатить сбор в размере 5 евро и получить взамен QR-код, который нужно показать в случае проверки. Для гостей, останавливающихся в отелях Венеции, сбор будет включен в стоимость проживания. И хотя платить за въезд им не нужно, тем не менее они должны будут пройти онлайн-регистрацию, чтобы получить льготу.

К привилегированным категориям также относятся: дети до 6 лет, люди с ограниченными возможностями и жители Венеции. Если турист решит проникнуть в Лагуну "зайцем", ему придется заплатить штраф от 50 до 300 евро.

По самым скромным подсчетам, на введении нового налога Лагуна может заработать порядка 1,5 миллиона евро в год. Отношение к нововведению на Апеннинах неоднозначное. Сторонники считают, что оно поможет сохранить уникальную атмосферу Венеции и улучшить качество жизни горожан, которые настаивают на том, что "Венеция не резиновая" и не хотят, чтобы их город превратился в Диснейленд.