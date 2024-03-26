Southwind отменила полетную программу в Даламан из столицы Урала

Southwind Airlines сняла прямые рейсы из Екатеринбурга в Даламан, запланированные на лето-2024. Об этом редакции TourDom.ru сообщили турагенты.

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Туры с этим перелетом формировали несколько туроператоров. «Мои туристы еще 25 февраля забронировали поездку в Даламан на сентябрь, – говорит Ксения Гребенщикова (“Флай Тур”). – А ровно через месяц после оплаты, 25 марта, мы получили уведомление от Sunmar о невозможности предоставить нам услугу с вылетом из Кольцово, потому что авиакомпания отменила полетную программу».

В туроператоре подтвердили отмену полетной программы из Кольцово.

«Туристам, забронировавшим туры с этим перелетом, мы предлагаем вылет из Москвы в запланированные даты с частичным снижением стоимости ранее забронированного тура. Возможна также перебронь на любое другое доступное направление из Екатеринбурга в рамках существующего ассортимента наших программ либо оперативный возврат произведенной оплаты за тур», – пояснил представитель компании.

Он добавил, что с каждым турагентством вопрос решается в индивидуальном порядке.

Туристы выбрали последний вариант.

«Ждать уже не могли, так как забронированный отель достаточно популярный, номера быстро разбирают», – рассказала турагент.

Ее клиенты заново заказали тур с прямым перелетом в Даламан из Екатеринбурга на рейсах AZUR air у другого туроператора.

«Номера, который изначально выбрали мои туристы, на нужные им даты уже не было. Пришлось взять комнату более высокой категории на одну ночь меньше, да еще и доплатить при этом 40 тыс. руб.».

По данным сайтов туроператоров, Southwind оставила в летнем расписании из Кольцово только один турецкий маршрут – в Анталью. Туры с этой перевозкой формируют Pegas Touristik, Coral Travel, Sunmar.

Из Екатеринбурга оказались отмененными также прямые рейсы в Бодрум. Программу на летний сезон планировал ряд туроператоров в партнерстве с авиакомпанией AZUR air.