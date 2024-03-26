Southwind отменила полетную программу в Даламан из столицы Урала
Southwind Airlines сняла прямые рейсы из Екатеринбурга в Даламан, запланированные на лето-2024. Об этом редакции TourDom.ru сообщили турагенты.
Туры с этим перелетом формировали несколько туроператоров. «Мои туристы еще 25 февраля забронировали поездку в Даламан на сентябрь, – говорит Ксения Гребенщикова (“Флай Тур”). – А ровно через месяц после оплаты, 25 марта, мы получили уведомление от Sunmar о невозможности предоставить нам услугу с вылетом из Кольцово, потому что авиакомпания отменила полетную программу».
В туроператоре подтвердили отмену полетной программы из Кольцово.
«Туристам, забронировавшим туры с этим перелетом, мы предлагаем вылет из Москвы в запланированные даты с частичным снижением стоимости ранее забронированного тура. Возможна также перебронь на любое другое доступное направление из Екатеринбурга в рамках существующего ассортимента наших программ либо оперативный возврат произведенной оплаты за тур», – пояснил представитель компании.
Он добавил, что с каждым турагентством вопрос решается в индивидуальном порядке.
Туристы выбрали последний вариант.
«Ждать уже не могли, так как забронированный отель достаточно популярный, номера быстро разбирают», – рассказала турагент.
Ее клиенты заново заказали тур с прямым перелетом в Даламан из Екатеринбурга на рейсах AZUR air у другого туроператора.
«Номера, который изначально выбрали мои туристы, на нужные им даты уже не было. Пришлось взять комнату более высокой категории на одну ночь меньше, да еще и доплатить при этом 40 тыс. руб.».
По данным сайтов туроператоров, Southwind оставила в летнем расписании из Кольцово только один турецкий маршрут – в Анталью. Туры с этой перевозкой формируют Pegas Touristik, Coral Travel, Sunmar.
Из Екатеринбурга оказались отмененными также прямые рейсы в Бодрум. Программу на летний сезон планировал ряд туроператоров в партнерстве с авиакомпанией AZUR air.
«Жаль, что сняли. Лучше бы оставили два рейса в неделю в Даламан и хотя бы одну 10-дневную цепочку в Бодрум. Выбор у туристов был бы качественнее», – отмечают местные турагенты.