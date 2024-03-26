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Qazaq Air с апреля возобновит авиарейсы из Актобе в Казань

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит полеты из города Актобе в Казань с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Qazaq Air с апреля возобновит авиарейсы из Актобе в Казань
© Unsplash

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

"Республика Татарстан является одним из ключевых промышленных регионов России и важным стратегическим партнером для нашей страны. Основу взаимоотношений между Казахстаном и Россией составляет межрегиональное сотрудничество и исторические, культурные, а также духовные связи между казахским и татарским народами. Возобновление авиарейсов будет способствовать укреплению торгово-экономических и культурно-образовательных связей между нашими странами", - отметил исполняющий обязанности председателя правления Qazaq Air Нурлан Жакупов.
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