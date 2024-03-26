Qazaq Air с апреля возобновит авиарейсы из Актобе в Казань

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит полеты из города Актобе в Казань с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

© Unsplash

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.