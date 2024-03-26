Qazaq Air с апреля возобновит авиарейсы из Актобе в Казань
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит полеты из города Актобе в Казань с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.
"Республика Татарстан является одним из ключевых промышленных регионов России и важным стратегическим партнером для нашей страны. Основу взаимоотношений между Казахстаном и Россией составляет межрегиональное сотрудничество и исторические, культурные, а также духовные связи между казахским и татарским народами. Возобновление авиарейсов будет способствовать укреплению торгово-экономических и культурно-образовательных связей между нашими странами", - отметил исполняющий обязанности председателя правления Qazaq Air Нурлан Жакупов.