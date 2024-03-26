Российское посольство посоветовало воздержаться от поездок в Гаити

Российское посольство посоветовало соотечественникам воздержаться от поездок в Гаити. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу дипмиссии Сергея Мелик-Багдасарова.

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Собеседник агентства пояснил, что эта рекомендация связана с крайне тяжелой криминогенной обстановкой в этой стране в Карибском море. По данным посольства, в Гаити сейчас живет одна россиянка. С ней уже связывались, чтобы помочь в эвакуации.

Мелик-Багдасаров также отметил, что Россия готова оказать содействие или посредничество в решении конфликта, если власти островного государства обратятся к ней с такой просьбой.

9 марта в столице Гаити Порт-о-Пренсе местные банды атаковали президентский дворец, здание МВД и полицейское управление. Город оказался охвачен стрельбой. Бандитские группировки заявили, что они хотят воспрепятствовать возвращению премьера Ариэля Анри к руководству страной.