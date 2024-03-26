Живущий в Китае блогер рассказал о раздражающей его местной традиции

Живущий в Китае блогер из Донецка Александр Зубарев рассказал о раздражающей его традиции страны. На эту тему он высказался в подкасте блогера Эльдара Джарахова, видео доступно на YouTube.

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Зубарев рассказал, что больше всего в Китае ему не нравится традиция устраивать фестивали собачьего мяса.

«Слава богу, не видел этого вживую, я этого морально не вывезу», — отметил он.

При этом блогер добавил, что подобные фестивали перестали быть такими популярными, как раньше.

«Моральные принципы начинают брать вверх над какими-нибудь традициями», — заключил он.

В той же беседе Зубарев опроверг популярный стереотип о том, что социальный рейтинг оказывает серьезное влияние на жизнь в Китае. Он заверил, что человек с низким или нулевым социальным рейтингом в Китае сможет получить услугу в банке или медицинскую помощь так же, как и гражданин с высоким рейтингом.

Александр Зубарев — хореограф и танцор из Донецка. Он прославился своими юмористическими роликами о Китае в TikTok. В соцсети на него подписано около восьми миллионов пользователей.