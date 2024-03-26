Мьянма хочет запустить больше прямых рейсов в Россию

В Мьянме захотели запустить еще больше прямых авиарейсов для российских туристов. О подобных планах заявил ТАСС премьер-министр этой азиатской страны Мин Аун Хлайн.

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Собеседник агентства отметил, что власти Мьянмы прикладывают усилия по созданию условий для привлечения россиян. По его словам, это не только введение безвизового режима и организация прямых рейсов в Мандалай, Янгон и Нейпьидо, но и планы по запуску новых прямых рейсов в другие города. Для этого нужно модернизировать аэропорты и прочую инфраструктуру.

Мин Аун Хлайн добавил, что в Мьянме есть большое количество туристических направлений, которые будут интересны туристам. Кроме того, в стране много людей, которые владеют русским языком и понимают культуру России, подчеркнул спикер.

Ранее сообщалось, что Россия захотела упразднить визовый режим с Мьянмой. По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиты Кондратьева, соответствующий проект соглашения уже передали мьянманской стороне.