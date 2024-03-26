Авиакомпания «Россия» возобновит полеты из Москвы в Костанай с 5 апреля

С 5 апреля авиакомпания «Россия» возобновит полеты из аэропорта Шереметьево в Костанай (Казахстан), сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

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«Россия» (группа «Аэрофлот») приступит к выполнению полетной программы из Москвы в Костанай с начала действия летнего расписания. Прямые регулярные рейсы из столичного аэропорта Шереметьево в город на северо-западе Казахстана возобновятся с 5 апреля. Частота составит три раза в неделю», – говорится в материале.

Согласно расписанию, полеты будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет SU/FV6521 из Москвы – в 3:35, прилет – в 8:15. Вылет SU/FV6522 из Костаная – в 9:30, прилет – в 10:25. Время указано местное для каждого аэропорта.

В пресс-службе добавили, что в 2023 году «Россия» выполнила более 100 рейсов между Москвой и Костанаем, которыми воспользовались более 6 тыс. путешественников.

«Россия» на воздушной линии Москва – Костанай будет эксплуатировать отечественный Superjet 100 в двухклассной компоновке. Общая пассажировместимость – 87 человек.