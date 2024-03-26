Что показывают туристам в Северной Корее

Впервые за четыре года КНДР приоткрыла двери для иностранных туристов. Пускают пока только россиян и лишь в составе организованных групп из Владивостока. Рассказываем, как корейцы принимают гостей из России, что показывают и какие есть ограничения.

Поездка, о которой идет речь ниже, состоялась с 8 по 11 марта. Группа из 48 туристов, собравшихся со всей России, провела одну ночь в Пхеньяне, а затем разделилась на две – большая часть участников улетела на горнолыжный курорт Масикрён, а меньшая осталась еще на 2 ночи в столице для более подробного знакомства с городом. К ней и присоединился наш корреспондент.

Летающий винтаж

Перелет Владивосток – Пхеньян выполняет корейская авиакомпания Air Koryo на самолетах советского производства. Для тех, кто интересуется авиацией, уже один этот факт может стать поводом для поездки, так как на обычных рейсах в России такие лайнеры уже не встретить. Наша группе из 48 человек испытала Ту-154б с номером P-552, старейший из летающих Ту-154 – произведен в 1976 году. В салоне полный винтаж, но уютно. Есть бизнес-класс, а в экономе коленки не упираются в кресло, так как расстояние больше минимального. Предлагают напитки, дают перекусить, купить сувениры, хотя лететь всего 2 часа. Можно почитать журнал «Корея» и узнать о важных событиях в жизни страны.

Аэропорт в Пхеньяне очень современный и просторный. По прилете обычный досмотр, но могут попросить открыть рюкзак с фотоаппаратом, переписать серийный номер мобильного телефона. Если среди вещей окажется газета или книга, ее посмотрит специальный сотрудник.

В аэропорту группу угостили комплексным обедом в кафе с видом на взлетно-посадочную полосу и стоящие советские самолеты. За столом обсуждали, безопасно ли на них перемещаться. Пришли к выводу, что да: запчасти есть, а с точки зрения соблюдения регламентов можно не волноваться, так как корейцы – народ аккуратный.

Сразу же началась обзорная экскурсия. Нашей мини-группе из семи человек, которой предстояло провести в Пхеньяне 3 дня, выделили микроавтобус и двух гидов, прекрасно владеющих русским языком (оказалось, что в Пхеньяне его преподают). Нам объяснили правила: фотографировать можно всё, за исключением военных и строек. Если захочется сделать чей-то портрет, то нужно спросить разрешения.

Осмотр достопримечательностей начали с памятника советским воинам, погибшим во время войны с Японией в 1945 году и освобождения Кореи. С холма открывается живописная панорама Пхеньяна. Преобладает типовая застройка, очень похожая на ту, что есть в городах России, но есть и небоскребы.

Интеллигенция не забыта

На другом берегу реки Тэдун, разделяющей Пхеньян на две части, стоит одна из самых известных достопримечательностей города – 170-метровый монумент идей Чучхе, увенчанный символическим факелом. Вечером он красиво подсвечен и виден издалека.

Чучхе – государственная идеология КНДР, разработанная Ким Ир Сеном. Ее суть в том, что всё в жизни зависит от самого человека. Рядом с монументом установлена бронзовая композиция, которая показывает, кто в стране хозяин. В компании с узнаваемыми фигурами рабочего и колхозницы стоит «трудовой интеллигент» – мужчина с кистью.

На вершине монумента идей Чучхе есть смотровая площадка. Фотографировать там почему-то нельзя, поэтому наш корреспондент нарушил программу и вместо подъема на лифте за 10 долларов выпил внизу чаю ровно за один доллар. Кстати, в КНДР долларовые банкноты небольшого номинала вам очень пригодятся – расчет с туристами в музеях, ресторанах, сувенирных магазинах ведется именно в них. Местную валюту – воны – иностранцам не меняют. Маленькая деталь: чаепитие состоялось в компании с одним из гидов, так как наедине иностранцев в КНДР оставляют только в гостиницах. Везде в общественных местах у вас будет сопровождающий. Это непривычно, но есть плюсы: всегда можно что-то спросить, посоветоваться. На многих туристических объектах видна охрана.

В город – одна дорога

Разместили всю группу в гостинице Yanggakdo, одной из предназначенных для проживания иностранных гостей. Это 47-этажная башня на острове посреди реки, к которой ведет единственная дорога. Рядом с гостиницей ничего нет, покидать ее без сопровождения иностранцам не разрешается.

Впрочем, внутри есть все необходимое. Отель имеет вращающийся ресторан на последнем этаже, «валютный» бар и магазин на первом, а на подземном уровне – банный комплекс, боулинг, бильярд и караоке. Несмотря на то что, кроме нашей группы, других постояльцев не было, всё по вечерам работало, за исключением казино.

Остаток вечера после ужина автор скоротал в номере за просмотром северокорейского фильма. По сюжету пятеро девушек-военнослужащих собирались на музыкальный фестиваль, но на берегу моря встретили диверсантов и приняли бой. В итоге выступить на сцене с песней о любви к Родине довелось только одной.

Как правильно возлагать цветы

Утро второго дня в Пхеньяне началось с посещения холма Мансу, где стоят 20-метровые бронзовые изваяния Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Есть правила. Нужно обязательно купить цветы (они обошлись в 5 долларов за букет. – Ред.), и организованно возложить их к основанию: приблизившись и встав шеренгой для поклона. Фотографировать можно, но так, чтобы изваяния вождей оказались в кадре полностью. Снимать их частично нельзя. Впрочем, никто это не проверял.

Следующий пункт программы – Мангёндэ. Это родная деревня Ким Ир Сена в 12 км от Пхеньяна. Жителей там давно нет, так как их отселили в современные дома – их видно на подъезде к деревне. Поэтому домик, а точнее хижина, в которой родился и провел детство Ким Ир Сен, стоит в полном одиночестве посреди ухоженного парка.

Экскурсовод – симпатичная девушка в пальто – рассказала нам биографию Ким Ир Сена и показала крошечный дворик с парой строений. Одно жилое, где висят портреты и стоит нехитрая мебель. А в другом выставлена различная утварь.

Мангёндэ очень популярное место. Пока мы смотрели домик, на почтительном удалении стояли две большие группы корейцев с гидами в таких же пальто – они ждали пока мы уйдем. На обратном пути к автобусу еще раз насладились красотой парка и подумали, что весной, когда все цветет, там еще живописнее. И возможно, не хуже, чем в Японии, куда состоятельные туристы из России ездят любоваться цветением сакуры.

Возможность почувствовать себя жителем Пхеньяна – это поездка на метро. В столице КНДР оно одно из самых глубоких в мире, так как строителям пришлось бороться с грунтовыми водами. Станции похожи на советские: богато украшены лепниной и мозаикой на патриотические темы. Поезда есть двух типов: старые немецкие, где двери нужно открывать вручную, и более современные, местного производства.

После обеда нам показали Триумфальную арку, воздвигнутую к 70-летию Ким Ир Сена и в честь корейского сопротивления против японской оккупации. Это циклопическое сооружение высотой 60 м построено из белого гранита. Наверху есть смотровая площадка за 10 долларов, на которую мы подниматься не стали – торопились.

Кто спровоцировал корейскую войну?

Большое впечатление производит музей, посвященный корейской войне 1950–1953 гг. Он поистине огромен. Сначала показывают открытую экспозицию, где выставлены образцы трофейной американской техники, а также сбитые самолеты и вертолеты американцев. Экскурсовод – строгая девушка в военной форме – не разрешила их фотографировать. Зато позволила запечатлеть корабль ВМС США «Пуэбло», который северокорейские моряки с боем захватили в 1968 году во время разведывательной миссии.

Нам провели подробную экскурсию по кораблю. На камбузе «Пуэбло» продемонстрировали фильм об этом событии, показали отверстия от снарядов и посеченные осколками двери, комнату с разведывательной аппаратурой, капитанский мостик и личные вещи моряков.

Один из американцев при штурме был убит. А остальных членов команды (83 человека) взяли в плен и отпустили спустя 11 месяцев только после извинений от США. В КНДР очень гордятся этим и чтят своих героев-моряков.

Новое здание военного музея в Пхеньяне построено в 2013 году – оно настолько большое, что внутри можно заблудиться. Фотографировать не разрешили, поэтому поверьте на слово: денег на материалы и оборудование не пожалели. Экскурсия начинается с просмотра фильма «Кто спровоцировал корейскую войну?» Зрителям показывают документы, дается аналитика, которая подводит к выводу: виноваты заокеанские империалисты. Далее в течение примерно полутора часов гид рассказывала о четырех этапах корейской войны. Всё сделано с любовью к деталям: воссозданы траншеи, бани-землянки, лес с шалашами, где прятались бойцы, а по одной из диорам про штурм Сеула можно даже прогуляться и обогнуть настоящий танк Т-34, первым ворвавшийся в город.

Птичек жалко

Третий день программы сулил легкую и очень предсказуемую прогулку в Пхеньянский зоопарк с осмотром зверушек. В целом так оно и было. Нам показали небольшой океанариум, бассейн с ластоногими, просторный тропический павильон с черепашками и крокодилами, вольеры с хищниками. Сюрпризом стал процесс кормления. В большой загон с четырьмя тиграми служащий зоопарка бросил нескольких живых петухов. Они пытались убегать, но полосатые оказались быстрее и поделили добычу прямо на глазах зрителей.

С курицами связан еще один необычный эпизод этой поездки. В тире спортивного городка Пхеньяна нам предложили попрактиковаться в стрельбе из пистолетов и автоматов, переделанных под мелкокалиберные патроны. За выстрел по обычной круглой мишени с цифрами берут полдоллара, но можно заплатить пять и стрелять по живым курицам: попасть надо с дистанции 50 м. Оплата наличными в кассу. Как заверил наш гид, при желании ваш трофей тут же и зажарят. Мы выбрали обычные мишени, так как птичек жалко.

В правильно организованной поездке впечатления туриста разнообразны и не повторяются. В этом смысле визит в Пхеньян полностью себя оправдал. На последний день нам оставили магазины, где можно приобрести марки, сувениры, картины местных мастеров и антиамериканские плакаты.

А также показали самое живописное место в городе – парк Моранбон на холме в самом центре. Когда-то там размещалась крепость, а сейчас он служит местом для прогулок и пикников горожан.

Здесь же обустроены красивые беседки, куда люди постарше приходят потанцевать национальные корейские танцы. Мы фотографировали их и снимали на видео, но никто не смущался. Люди выглядели абсолютно счастливыми.